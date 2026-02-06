ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Недостигът води до високи цени на тока. ТЕЦ "Бобов дол" и други въглищни централи трябва да бъдат запазени
По думите му недостигът е между 1000 и 2000 мегавата, което принуждава държавите в региона да внасят електроенергия на високи цени. В пикови моменти цените у нас са достигали над 250 евро за мегаватчас, посочи Божков. Като ключово решение в експертната програма "Енергетика Плюс“ той открои запазването на въглищните централи, включително ТЕЦ "Бобов дол“, които осигуряват стабилност и сигурност на електроенергийната система.
Сред предложенията е и преобразуването на Българския енергиен холдинг в оперативен холдинг и листването му на борсата с цел повече прозрачност и ограничаване на корупционни практики. Експертите предлагат и въвеждане на стъпални тарифи за електроенергия, при които домакинствата с по-ниско потребление ще плащат по-ниска цена, а големите потребители – повече. Така, според Божков, може да се постигне по-справедливо разпределение и да се намали енергийната бедност.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Хиновски: Това води до по-големи суми във фактурите за ток!
20:38 / 06.02.2026
81% от левовете са вече в историята
21:11 / 06.02.2026
Камерите на АПИ са засекли кемпера на Ивайло Калушев
18:38 / 06.02.2026
Гуцанов с важна новина за пенсиите: Категорично съм против!
19:15 / 06.02.2026
Човекът-паяк: Давам 100 000 долара за информация за изчезналото д...
16:39 / 06.02.2026
Строителен инвеститор: Kъм момента се счита за по-изгодна покупка...
17:28 / 06.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS