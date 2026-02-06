ИЗПРАТИ НОВИНА
Недостигът води до високи цени на тока. ТЕЦ "Бобов дол" и други въглищни централи трябва да бъдат запазени
Автор: ИА Фокус 21:57
©
България и целият регион страдат от хроничен дефицит на базова електроенергия, което води до високи и нестабилни цени на тока. Това заяви в предаването "Събития и личности“ по Радио Благоевград Еленко Божков, енергиен експерт и бивш заместник-министър на енергетиката.

По думите му недостигът е между 1000 и 2000 мегавата, което принуждава държавите в региона да внасят електроенергия на високи цени. В пикови моменти цените у нас са достигали над 250 евро за мегаватчас, посочи Божков. Като ключово решение в експертната програма "Енергетика Плюс“ той открои запазването на въглищните централи, включително ТЕЦ "Бобов дол“, които осигуряват стабилност и сигурност на електроенергийната система.

Сред предложенията е и преобразуването на Българския енергиен холдинг в оперативен холдинг и листването му на борсата с цел повече прозрачност и ограничаване на корупционни практики. Експертите предлагат и въвеждане на стъпални тарифи за електроенергия, при които домакинствата с по-ниско потребление ще плащат по-ниска цена, а големите потребители – повече. Така, според Божков, може да се постигне по-справедливо разпределение и да се намали енергийната бедност.


