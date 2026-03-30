Госпожи и господа министри, българите очакват от вас честни избори и защита от галопиращите цени, а не въвличането ни във война. Това написа лидерът на ''Прогресивна България" Румен Радев в социалните мрежи по повод новината, че България и Украйна подписаха 10-годишно споразумение за сигурност, което предвижда и съвместно производство в отбранителния сектор.
"С подписаното от служебния министър-председател десетгодишно споразумение за сигурност с Украйна служебното правителство продължава традицията на сглобките. То търси да спечели външна благословия, като поема дългосрочни ангажименти от името на България, които покачват рисковете за националната сигурност. Очевидно за ППДБ Конституцията е празна дума", написа Радев.
"Не ни въвличайте във война": Радев с остър коментар срещу властта за договора с Украйна
