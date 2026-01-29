ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наводнение по пътя за Гърция
Наводнен е и пътният участък с. Мандрица – с. Меден бук, община Ивайловград, път III-5908, при км 20+500, който е обозначен и сигнализиран.
Към момента няма опасност за населените места.
Областният управител д-р Стефка Здравкова призовава водачите да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с пътната обстановка.
