Наводнение по пътя за Гърция

© Временно е ограничено движението по път II-59 Ивайловград – Славеево, в посока Република Гърция, поради наводнен пътен участък. Водачите изчакват, като на място са служители на ОД на МВР – Хасково и Регионална дирекция "Гранична полиция“ – Смолян.



Наводнен е и пътният участък с. Мандрица – с. Меден бук, община Ивайловград, път III-5908, при км 20+500, който е обозначен и сигнализиран.



Към момента няма опасност за населените места.



Областният управител д-р Стефка Здравкова призовава водачите да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с пътната обстановка.