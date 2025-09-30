ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
Автор: ИА Фокус 13:29Коментари (0)367
©
виж галерията
Диалог, професионализъм и институционално партньорство са в основата за успешната реализация на проекта

В град Бяла се проведе Информационен ден за проекта от стратегическо значение АМ "Русе – Велико Търново“, съфинансиран от Европейския съюз по програма "Транспортна свързаност“. Събитието събра представители на институциите, възложителя, изпълнителя, медиите и представи напредъка по реализацията на една от ключовите инфраструктурни инвестиции в страната.

В събитието се включиха, ръководителят на Представителството на ЕК в България Йорданка Чобанова, областният управител на Русе Драгомир Драганов, представители на Агенция "Пътна инфраструктура“, Управляващия орган на програмата и представители на фирмите – изпълнители, част от ДЗЗД "Русе - Велико Търново“ – водещата компания "Грома Холд“, "Европейски пътища“, "Етерна Кънстръкшън“, "Витез Проспект“ и "Пътпроект 2000“.

Присъстващите подчертаха значението на проекта за социално-икономическото развитие на Северна България и неговата роля в свързването на страната с Трансевропейската транспортна мрежа.

В своето изказване инж. Велик Танушев, представител на "Грома Холд“ и ръководител на ДЗЗД "АМ Русе – Търново“, акцентира, че изпълнението на проекта върви със сериозни темпове - в момента са мобилизирани над 150 специалисти и повече от 100 единици техника, като вече са завършени редица подготвителни и строителни дейности. В същото време предизвикателствата са значими – изграждането върху льосови почви, склонни към слягания до половин метър, изисква прецизни инженерни решения и прилагане на нови технологии. Инж. Танушев подчерта, че с издаването на строително разрешение за целия участък е станало възможно изпълнението на предвидените опитни участъци от проекта и работната програма.

Сложността на съоръженията, като моста над река Янтра при км 57+100, който ще се реализира чрез конзолно бетониране, е още едно доказателство за високите технически изисквания на проекта.

За да бъдат преодолени тези предизвикателства, изпълнителите въвеждат модерни инженеринг решения, прилагат импулсно уплътняване на насипите, работят в координация с научни и проектантски екипи и се консултират с международни експерти. Ускорената мобилизация на техника и кадри гарантира навременното изпълнение на задачите, а прозрачната комуникация с АПИ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващия орган на програмата и местните институции е предпоставка за доверие и ефективност.

Инж. Танушев подчерта, че именно диалогът между институциите, изпълнителите и обществеността, съчетан с професионализма на ангажираните строителни екипи, е основата, върху която ще се осъществи този сложен, но изключително важен за региона проект. По време на събитието официалните гости и медиите имаха възможност да посетят строителната площадка и на място да се запознаят с извършените дейности по строежа на един от виадуктите.

4 пътни възли, 4 виадукта, 9 големи съоръжения, сред които подлези, надлези, селскостопански съоръжения, укрепителни стени и 44 малки съоръжения са част от проекта. Дължината му е 35,400 км и предвижда 4 платна за движение и аварийни ленти с проектна скорост 120 км/ч.

"Реализацията на АМ "Русе – Велико Търново“ ще доведе до премахване на една от най-опасните пътни отсечки в страната – обходът на Бяла, ще повиши безопасността на движението и ще подобри транспортната свързаност в Северна България. Очакваните социално-икономически ползи включват създаване на работни места, по-добра достъпност, повече възможности за бизнес развитие и по-високо качество на живот. Проектът е не само ключов елемент от националната инфраструктура, но и значим принос към европейската свързаност по оста Север – Юг“, споделя и Виктор Велев, изпълнителен директор на "Грома Холд“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Извънредно предупреждение: На изток водата ще е много, до 300 лит...
13:02 / 30.09.2025
За година пенсионерите се увеличиха с няколко хиляди
11:05 / 30.09.2025
Желязков: Договорът с "Боташ" е проблем, струва ни 6 милиарда
10:31 / 30.09.2025
Караджов: Срам и позор! Полагам всячески усилия да се отървем от ...
09:26 / 30.09.2025
8-годишно дете падна от 7-метрова стена за катерене
09:27 / 30.09.2025
"Да, България" със законопроект за задължително използване на бод...
11:16 / 30.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
10:30 / 28.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
22:19 / 28.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Национален отбор на България по волейбол
Бури и градушки 2025 г.
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: