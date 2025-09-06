ЗАРЕЖДАНЕ...
|Напредък по казуса със забавените ТЕЛК решения
Към началото на годината забавените преписки са наброявали близо 25 000. Към първи септември 2025 г. броят им е 4736, сподели новината здравният министър.
Според него напредъкът е в резултат на ежедневния мониторинг от страна на МЗ в работата на ТЕЛК-овете в страната чрез електронната система и целенасочените действия.
"На практика проблемът е решен с изключение на тези 4736 от област Кърджали, където проблемът, е че огромна част от тях, са на лица с двойно гражданство и са отпреди въвеждането на системата и са по старата методика", добави доц. д-р Кирилов.
И допълни: "Смятам че до края на годината и този проблем ще бъде решен".
Към днешна дата вече нямаме просрочени трудово-лекарски експертизи. От 9 септември започват работа ТЕЛК-овете в общинските болници в Ардино, Крумовград и Кърджали.
Други важни проблеми според министъра са качеството на работа и намаляването на възраженията към решенията, както и проблемът с пенсионерите, които са извън трудоспособна възраст.
