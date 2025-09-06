ИЗПРАТИ НОВИНА
Напредък по казуса със забавените ТЕЛК решения
Автор: Велизара Ангелова 21:42Коментари (0)169
Има значителен напредък по преодоляването на забавените ТЕЛК решения. Това каза здравният министър доц. д-р Силви Кирилов в отговор на въпрос на народния представител Людмила Илиева относно изпълнение на ангажимент за приключване на забавените преписки по решения на ТЕЛК.

Към началото на годината забавените преписки са наброявали близо 25 000. Към първи септември 2025 г. броят им е 4736, сподели новината здравният министър.

Според него напредъкът е в резултат на ежедневния мониторинг от страна на МЗ в работата на ТЕЛК-овете в страната чрез електронната система и целенасочените действия.

"На практика проблемът е решен с изключение на тези 4736 от област Кърджали, където проблемът, е че огромна част от тях, са на лица с двойно гражданство и са отпреди въвеждането на системата и са по старата методика", добави доц. д-р Кирилов.

И допълни: "Смятам че до края на годината и този проблем ще бъде решен".

Към днешна дата вече нямаме просрочени трудово-лекарски експертизи. От 9 септември започват работа ТЕЛК-овете в общинските болници в Ардино, Крумовград и Кърджали.

Други важни проблеми според министъра са качеството на работа и намаляването на възраженията към решенията, както и проблемът с пенсионерите, които са извън трудоспособна възраст.







