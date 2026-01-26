ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Най-после някой се осмели да каже цялата истина за българските плодове и зеленчуци
Секторът на плодове и зеленчуци е изключително уязвим и много трудно може да съществува без подпомагане и целенасочени политики от страна на държавата, заяви той. "Как ще произвеждаме плодове и зеленчуци, след като не можем да използваме водните си ресурси? Нямаме адекватни компенсаторни механизми, няма адекватни застрахователни мерки. Застрахователите не искат да застраховат в периодите, в които има замрази. Тази година над 95% от плодовете измръзнаха и почти няма българско производство. Държавниците и тези, които управляват българското земеделие, трябва да се обърнат към този уязвим сектор, защото ние сме функция на техните политики“, заяви Цветан Цеков.
Необходими са целенасочени и комплексни мерки в посока възстановяване на поливното земеделие, осигуряване на работна ръка, гарантиране на пазари за земеделската продукция и субсидии за производителите. "Малките земеделски стопанства трябва да може да ползват вода на уведомителен режим от повърхностните водоизточници. Трябва да има политики по отношение на тази субсидирана заетост, за да може един земеделски производител да наеме работна ръка. Трябва да има гарантирано място в пласмента, защото много български земеделски производители не могат да пласират продукцията си“, изброи председателят на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци“.
Липсват адекватни мерки и за стимулиране на младите земеделски производители, добави той.
Продукцията от трети страни подбива цените на земеделските производители заради по-ниската си себестойност. Част от препаратите за производство са забранени в Европейския съюз, отбеляза Цветан Цеков. "Системата за контрол през БАБХ, през институциите, които трябва да контролират, е неадекватна. В един момент българският производител произвежда при ограничения, наложени по определени стандарти, и естествено себестойността е по-висока. Нахлува продукция от Украйна, от Турция, която влиза в търговския пласмент и с нелоялни практики измества българската продукция. Търговците търсят най-евтиното, не най-качественото и в търговската верига попада продукция, която се произвежда с препарати, които са токсични за организмите“, обясни той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кирил Петков отрече слуховете
21:13 / 26.01.2026
Проф. Малинов към партиите: Внимавайте какво говорите
21:14 / 26.01.2026
Февруари идва със сняг
20:25 / 26.01.2026
Илияна Йотова: Целта на служебния кабинет са нормални и честни из...
19:54 / 26.01.2026
Ерата на новите селяни: Села стават квартали на богаташите
19:29 / 26.01.2026
Заради снега: Ограничиха движението за тежкотоварни автомобили пр...
19:12 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
13:17 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в киното
13:56 / 24.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS