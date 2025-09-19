ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-голямата сделка на пазара на вземания у нас е за над 1,7 млрд. лв.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:08Коментари (0)0
Двете водещи компании на пазара за събиране на вземания у нас са на път да реализират най-голямата сделка в сектора досега. Германската "ЕОС Матрикс“ ще придобие портфейл от над 1,7 млрд. лева от "Агенция за събиране на вземания“ ЕАД (АСВ).

От АСВ посочват, че чрез тази сделка ще осигурят значителен ресурс, който ще им позволи да продължат да бъдат активен играч на пазара, съсредоточен върху изкупуването на портфейли от банкови и небанкови финансови институции.

От своя страна "ЕОС Матрикс“ поддържа стратегия, насочена към придобиване на портфейли от просрочени кредити – както обезпечени, така и необезпечени.

Двете компании вече са подали искане за одобрение на сделката в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и очакват официалното решение. Допълнителни подробности ще бъдат предоставени след становището на регулатора.







