ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Най-динамично развиващата се туристическа дестинация на Балканите е на нашето море
"За нас това е високо признание за усилията, които екипът на община Приморско полага – за внедрените иновации, за подобряването на туристическата инфраструктура и за цялостната визия в развитието на сектора.
Тази награда е не само оценка за свършеното до момента, но и силна мотивация да продължим още по-уверено напред. Поради неблагоприятните метеорологични условия и необходимостта да бъдем на терен, отличието не бе получено лично, но благодарността ни към организаторите и професионалната общност е искрена", заяви кметът на община Приморско Иван Гайков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Главният секретар на МВР не си платил фишовете, защото "не са му ...
14:56 / 25.02.2026
Погребаха единствения, открит с две огнестрелни рани в хижа "Петр...
14:34 / 25.02.2026
Главният секретар на МВР се появи в НС: Отхвърлям мотивите за отс...
14:01 / 25.02.2026
Meteo Balkans: До часове на места в България може да има "снежни ...
15:27 / 25.02.2026
Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не ...
14:00 / 25.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS