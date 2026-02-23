Надежда Нейнски: Новият 20-и пакет от санкции срещу Русия на този етап е блокиран от Словакия и Унгария

© Булфото "Новият 20-и пакет от санкции, който ние подкрепяме, на този етап е блокиран от Словакия и Унгария. Войната в Украйна беше много сериозна тема за обсъждане", заяви в Брюксел служебният външен министър Надежда Нейнски.



По думите ѝ срещата е била посветена на хибридните атаки и дезинформация.



"България е близо до Западните Балкани, Украйна и Черно море по темата с хибридните атаки, която е изключително важна – особено в контекста на предстоящите парламентарни и президентски избори", допълни Нейнски.



"Опитите за поднасяне на фалшиви новини на първо място разколебават процеса на разширяването, прави се опит за отслабването на помощите към Украйна и дезинформацията цели всяване на страх сред хората", посочи тя.