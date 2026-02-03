Над 835 хил. българи ползват ваучери за храна, а реалната им покупателна способност непрекъснато спада

© Преходът при ваучерите за храна от лева в евро преминава гладко, Асоциацията на операторите на ваучери за храна (АОВХ) следи и реагира на подадени сигнали при евентуални нередности, каза Таня Обущарова, главен секретар на АОВХ.



Неизразходваните суми по електронните ваучери бяха конвертирани автоматично, а хартиените ваучери за храна, издадени в лева, ще се приемат до изтичането на техния срок на валидност, съгласно Закона за еврото. От 1 февруари 2026 г. всички разплащания ще се извършват само в евро, като двойното обозначение в лева и евро ще остане в сила до 8 август 2026 г. Търговските обекти ще продължат да приемат както хартиени, така и електронни ваучери в срока им на валидност, независимо от валутата.



Максималният размер на ваучерите в момента е 102.26 евро - стойност, която не е променяна от 2022 г. Същевременно по данни на АОВХ през последните три години цените на основни храни в малката потребителска кошница са се увеличили с над 50%, което намалява реалната покупателна способност на ваучерите. Ето защо е необходимо и важно стойността на ваучерите за храна да се увеличи и това увеличение да залегне в бюджета за 2026 година.



България е страната с най-ниска стойност на ваучерите за храна сред страните в ЕС, в които има системи за ваучери за храна.



Според проучвания над 835 000 българи използват хранителни ваучери. Те им позволяват да купуват по-разнообразна и полезна храна, което подобрява ежедневието и качеството им на живот. В изследването Food Barometer 2025 на въпрос за какво биха употребили повече пари във ваучерите за храна, 80% от респондентите споделят, че биха подобрили качеството си на хранене, ако разполагат с повече средства.



Над 70% от запитаните в същото изследване заявяват, че не желаят да правят компромис с качеството на храната и не са склонни да намалят разходите си за нея, за разлика от други като техника, туристически услуги или посещения на ресторанти. Ваучерите за храна не са просто удобство – те пряко оформят начина, по който служителите се хранят, живеят и планират бюджета си.



Екосистемата на ваучерите за храна носи значителни ползи за работещите, работодателите, бизнеса и държавата. Необходимостта от повишаване на необлагаемата сума на хранителните ваучери ще бъде от полза за всички участници – не само като социална придобивка, но и като инструмент за изсветляването на сивата икономика и събираемостта на данъците в държавната хазна, което ще има директен ефект върху бюджета и стабилността на икономиката.