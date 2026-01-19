На територията на най-малката община в България няма банков клон, банкомат и ПОС-терминал

© Община Трекляно, най-малката в България с население около 320 жители в 19 села, осигурява превоз на желаещите да превалутират левовете си в евро.



Това става единствено в местната поща - на територията на общината няма банков клон, банкомат или ПОС-терминал. Няма и обществен транспорт.



Някои от селата и махалите с предимно или изцяло възрастно население са отдалечени на километри, а автобус не се движи. Затова Общината осигурява превоз, каза за БНР отговорничката на пощенската станция Ангелина Георгиева:



"Някои идват с личен превоз, но когато трябва да се осигури такъв, кметът осигурява превоз и човекът идва до нас, обменя и го връща с колата на общината".



Превалутирането върви добре и в Треклянско. Това става с предварителна заявка в пощата.



"Сега, в понеделник, даваме заявка. Някъде около десетина човека ще дойдат".