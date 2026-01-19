ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|На територията на най-малката община в България няма банков клон, банкомат и ПОС-терминал
Това става единствено в местната поща - на територията на общината няма банков клон, банкомат или ПОС-терминал. Няма и обществен транспорт.
Някои от селата и махалите с предимно или изцяло възрастно население са отдалечени на километри, а автобус не се движи. Затова Общината осигурява превоз, каза за БНР отговорничката на пощенската станция Ангелина Георгиева:
"Някои идват с личен превоз, но когато трябва да се осигури такъв, кметът осигурява превоз и човекът идва до нас, обменя и го връща с колата на общината".
Превалутирането върви добре и в Треклянско. Това става с предварителна заявка в пощата.
"Сега, в понеделник, даваме заявка. Някъде около десетина човека ще дойдат".
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 1 ч. и 25 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Гуцанов: Адекватните пенсии трябва да са най-важната цел на всяка...
15:06 / 19.01.2026
Президентът ще направи обръщение към българския народ
14:16 / 19.01.2026
Атакуват ни с фалшиви сметки за ток
14:08 / 19.01.2026
Откриват ново и модерно училище до Пловдив
13:43 / 19.01.2026
Лена Бориславова загатна, че няма да присъства в листите на ПП
14:00 / 19.01.2026
Проф. Чуков: Вероятността за нови удари срещу Иран е твърде голям...
13:17 / 19.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS