На територията на най-малката община в България няма банков клон, банкомат и ПОС-терминал
16:00
©
Община Трекляно, най-малката в България с население около 320 жители в 19 села, осигурява  превоз на желаещите да превалутират левовете си в евро.

Това става единствено в местната поща - на територията на общината няма банков клон, банкомат или ПОС-терминал. Няма и обществен транспорт.  

Някои от селата и махалите с предимно или изцяло възрастно население са отдалечени на километри, а автобус не се движи. Затова Общината осигурява превоз, каза за БНР отговорничката на пощенската станция Ангелина Георгиева:

"Някои идват с личен превоз, но когато трябва да се осигури такъв, кметът осигурява превоз и човекът идва до нас, обменя и го връща с колата на общината".

Превалутирането върви добре и в Треклянско. Това става с предварителна заявка в пощата.

"Сега, в понеделник, даваме заявка. Някъде около десетина човека ще дойдат".







А ся ми кажете защо съществува община с 320 човека? Те селата са по-големи. Всеки жител на държавна служба...
