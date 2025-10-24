ЗАРЕЖДАНЕ...
|На места слънцето ще изгрява след 9:00 часа, ако всички държави преминат към постоянно лятно време
"Дойде време окончателно да сложим край на смяната на часа“, заяви еврокомисарят по транспорта Апостолос Цицикостас по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург.
Той подчерта, че Комисията не е изоставила усилията за прекратяване на практиката, въпреки че държавите членки все още не са постигнали съгласие.
Преместването на стрелките с един час напред през пролетта и назад през есента започва след Първата световна война, с цел по-добро използване на дневната светлина. Впоследствие е изоставено, но се връща в Европа през 70-те години, по време на петролната криза, за да се икономиса енергия.
През 1980 г. ЕС приема директива, която унифицира различните национални практики. Настоящата директива от 2001 г. постановява, че преминаването към лятно време става в последната неделя на март, а към зимно — в последната неделя на октомври.
Идеята за лятното часово време първоначално цели намаляване на енергийните разходи, но ефектът остава спорен.
Според Германската агенция по околна среда, реалното спестяване е трудно за измерване — докато вечерното осветление намалява, разходът за отопление сутрин се увеличава.
Повечето изследвания сочат, че енергийните ползи са минимални и че ефектът е по-скоро символичен, отколкото практически.
Все повече експерти предупреждават, че смяната на часа оказва негативно влияние върху човешкия организъм.
Датско изследване от 2017 г. установява, че депресиите се увеличават с 11% в седмицата след преминаването от лятно към зимно време.
"За хора, предразположени към депресия, внезапното настъпване на тъмнината може да бъде отключващ фактор“, обяснява Йорген Бак, председател на Датската асоциация против лятното часово време.
В Испания педиатърът Гонсало Пин също подчертава, че честите промени нарушават неврохормоналния баланс (кортизол, мелатонин, серотонин) и е по-добре страната да се придържа към зимното време.
Не всички учени обаче са единодушни. Българският невролог д-р Диана Дечовска отбелязва, че човешкото тяло е адаптивно, като повечето хора се приспособяват за 5–10 дни. Само около 5% проявяват по-силни симптоми като раздразнителност и липса на концентрация.
В общественото допитване на Европейската комисия през 2018 г., над 84% от участниците подкрепят идеята за край на смяната на часа.
Интересното е, че над две трети от всички мнения идват от Германия, където гражданите масово настояват за постоянно лятно време.
Полският министър на развитието и технологиите Кшиштоф Пасик потвърди, че е обсъдил темата с комисаря Цицикостас, като и двамата се съгласили, че "смяната на часа в Европа трябва да спре“.
Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп нарече лятното време "неудобно и скъпо“, а Илон Мъск попита последователите си в X (Twitter) дали предпочитат по-ранен или по-късен изгрев — мнозинството избра по-късен.
Датският експерт Йорген Бак смята, че ако САЩ премахнат лятното време, това би оказало влияние и върху Европа.
В Европейския съюз има три часови зони, което прави решението изключително сложно.
Ако всички държави преминат към постоянно лятно време, в Белгия и Дания слънцето ще изгрява чак след 9:00 ч. през зимата, а в северозападна Испания — около 10:00 ч.
При постоянно зимно време, пък в източна Полша слънцето ще изгрява още в 3:00 ч. през лятото.
Различните географски ширини означават, че единно решение може да се окаже непрактично, ако не бъде внимателно координирано.
Въпреки нарастващите критики и противоречивите мнения, сезонната смяна на часа остава в сила.
Докато държавите членки търсят общо решение, изглежда, че практиката на преместване на стрелките два пъти годишно ще остане най-прагматичният компромис за Европейския съюз.
