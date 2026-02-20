ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|На 87 години всеки делничен ден тя облича бялата престилка и прекрачва прага на болницата
Тя е инфекционист, когото колегите и пациентите наричат "живото чудо". Вече близо шест десетилетия тя лекува с отдаденост, а енергията ѝ не отстъпва на младите колеги.
Десетилетия в служба на болните
През 1967 година д-р Богоева за първи път престъпва прага на болницата и до днес може да я видите на работното ѝ място.
"Повече от половината от живота е минал тук - с мисълта да си нужен, да помагаш на болните", казва тя.
Изпитания, трудности и хиляди пациенти са част от ежедневието на отделението. В тези моменти екипът разчита на доктора.
"Обстановката е ненапрегната. Удоволствие е да се работи с д-р Богоева", коментира медицинската сестра Ваня Шарлашка.
Омъжена за офицер, майка на син, баба на двама внуци и прабаба на трима правнуци, д-р Богоева работи повече за професията, отколкото за парите.
"Когато се пенсионирах, пенсията ми беше 99 лева. А сега е 1500 при 2000 лв. заплата", сподели тя пред Bulgaria On Air.
Докторът вече е напът да се откаже от професията. Едно нещо обаче все още я спира.
"Това е ситуацията и тя е всеобща – липсата на кадри е жестока", посочи д-р Богоева.
Тя сподели и своята рецепта за дълголетие: "Обичам да пия вино. Хапването... много обичам сладко. Не налитам много на месо и подбирам".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Първи кадър от зловещия инцидент с двама загинали край Хасково
17:22 / 20.02.2026
Борислав Сандов: Ивайло се зарадва и каза, че са горе и че ще се ...
16:47 / 20.02.2026
Кървав инцидент, кола падна в дере. Двама са загинали, жена и дет...
16:07 / 20.02.2026
В България близо 56 000 работят без трудов договор
16:34 / 20.02.2026
Президентът подписа указ за освобождаването на Цицелков
16:30 / 20.02.2026
Да помогнем на Добромир Кръстев да се възстанови
15:40 / 20.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS