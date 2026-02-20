На 87 години всеки делничен ден тя облича бялата престилка и прекрачва прага на болницата

© Bulgaria ON AIR Д-р Милка Богоева е на 87 години, но всеки делничен ден облича бялата престилка и прекрачва прага на болницата в Дупница.



Тя е инфекционист, когото колегите и пациентите наричат "живото чудо". Вече близо шест десетилетия тя лекува с отдаденост, а енергията ѝ не отстъпва на младите колеги.



Десетилетия в служба на болните



През 1967 година д-р Богоева за първи път престъпва прага на болницата и до днес може да я видите на работното ѝ място.



"Повече от половината от живота е минал тук - с мисълта да си нужен, да помагаш на болните", казва тя.



Изпитания, трудности и хиляди пациенти са част от ежедневието на отделението. В тези моменти екипът разчита на доктора.



"Обстановката е ненапрегната. Удоволствие е да се работи с д-р Богоева", коментира медицинската сестра Ваня Шарлашка.



Омъжена за офицер, майка на син, баба на двама внуци и прабаба на трима правнуци, д-р Богоева работи повече за професията, отколкото за парите.



"Когато се пенсионирах, пенсията ми беше 99 лева. А сега е 1500 при 2000 лв. заплата", сподели тя пред Bulgaria On Air.



Докторът вече е напът да се откаже от професията. Едно нещо обаче все още я спира.



"Това е ситуацията и тя е всеобща – липсата на кадри е жестока", посочи д-р Богоева.



Тя сподели и своята рецепта за дълголетие: "Обичам да пия вино. Хапването... много обичам сладко. Не налитам много на месо и подбирам".