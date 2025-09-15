ИЗПРАТИ НОВИНА
НЗОК спазва стриктно закона и се съобразява с потребностите на пациентите
Автор: Вилислава Ветренска 19:27
НЗОК заплаща цената на портативните системи за химиотерапия по искане на Експертния съвет по Медицинска онкология, въз основа на оценка на здравните технологии и положителни становища на научните и професионални организации.

За първи път през настоящата 2026 г. Националната здравноосигурителна каса покрива стойността и заплаща медицинско изделие "Напълно интегриран инфузионен комплект от консумативи за помпа за прецизно контролирани терапии“, предназначено за пациенти със злокачествени заболявания.

Във връзка с изнесената информация, "Фокус" извърши своя проверка, от която се установи, че медицинското устройство е без аналог в страната и се отличава с висока степен на функционална автономност, сигурност и безопасност за пациента. Портативната система за химиотерапия и обезболяване на пациента е на френската компания Micrel и е била предложена през април 2024 г. от Главния координатор на Експертния съвет по Медицинска онкология проф. д-р Асен Дудов за включване в Спецификация на медицинските изделия, които НЗОК заплаща в условията на болнична медицинска помощ.

Проф. д-р Асен Дудов е и завеждащ клиниката по медицинска онкология в "Аджибадем Сити клиник“ УМБАЛ – Младост. Предложението на главния координатор включва заплащане на 450 лв. за 1 брой медицинско изделие. Цената на устройството стана повод за коментари в медийното пространство дали същата не е висока и дали други инфузионни системи на конкурентни производители (BBraun) не са по-подходящи за пациентите.

По този повод потърсихме за коментар проф. Момчил Мавров, който е изпълнявал длъжността управител на НЗОК през 2024 г.

"Ние работим с документи и изцяло въз основа на предложенията и становищата от експертите в съответната област. Ние работим съгласно установените правила, съгласно бюджетните разпоредби, стриктно се съобразяваме със становищата на водещите лекари по съответната медицинска специалност. Нека да е ясно, че при нас, в НЗОК не са постъпвали предложения за други подобни системи, не са постъпвали предложения за други цени, нито сигнали за нередности, свързани с въпросната система. Ние се съобразяваме с правата на пациентите и всички нормативни процедури и изисквания“, беше отговорът на проф. Мавров.

Според експерти и лекари всъщност се касае за две различни медицински изделия, които само на пръв поглед имат подобни функционални характеристики. Системите, които се предлагат и разпространяват от дистрибутора на BBraun на цена 36 лв. са механични, а по-скъпите системи на Micrel са автоматизирани и програмируеми, и с много по-прецизно контролиране на вливанията. Във връзка с това проф. Мавров допълва:

"Не бих искал да коментирам конкуренцията на пазара, нито поведението и използваните прийоми за въздействие на различни субекти, тъй като не ми влиза в задълженията. За мен е от изключително значение това, че НЗОК спазва стриктно закона и нормативната уредба и се съобразява с потребностите на пациентите“.

Всяка година Националната здравноосигурителна каса провежда процедура по реда и при условията на Наредба №7/2021 г. на министъра на здравеопазването за изготвяне на Спецификация на медицинските изделия, които НЗОК ще заплаща напълно или частично в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ, както и процедура на договаряне на стойността, до която изделията ще бъдат заплащани от здравната каса. Спецификацията се подготвя от експертна комисия и се утвърждава от Надзорния съвет на НЗОК.

Право да подават предложения за включване на нови групи или подгрупи медицински изделия в Спецификацията имат само: експертните съвети към министъра на здравеопазването по медицински специалности/отделни медицински дейности; съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина; представителните организации за защита правата на пациентите; и научни медицински дружества, създадени по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

За медицинското изделие "Напълно интегриран инфузионен комплект от консумативи за помпа за прецизно контролирани терапии“ RITHMIC Evolution, Micrel има внесени само положителни становища, включително от главния координатор на Експертния съвет по Медицинска онкология и председателя на Българската асоциация за изследване и лечение на болката и заместник-председател на Дружеството на анестезиолозите в България.

При разглеждане и оценка на постъпилите документи, въз основа на получените становища от експертите, Комисията е отправила мотивирано медицински и икономически обосновано предложение до Надзорния съвет на НЗОК за включване за заплащане от НЗОК на Напълно интегриран инфузионен комплект от консумативи за помпа за прецизно контролирани терапии. Със своето решение № РД-НС-04-83/29.07.2024 г., Надзорният съвет на НЗОК е приел предложението и е утвърдил Спецификацията. Медицинското изделие е включено в "Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2, буква "а“ от Наредба № 10 от 2009 г.“.

