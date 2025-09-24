ЗАРЕЖДАНЕ...
|НСИ каза с колко са скочили жилищата
През второто тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 15.5% в сравнение с второто тримесечие на 2024 година.
Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в разделите:
Статистика на цените на жилища
