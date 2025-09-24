ИЗПРАТИ НОВИНА
НСИ каза с колко са скочили жилищата
Автор: Десислава Томева 22:24Коментари (0)55
© Фокус
Цените на жилищата в страната са се увеличили с 3.8% през второто тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие (първо тримесечие на 2025 година). Най-голямо увеличение е регистрирано в град Бургас (+6.2%), следван от градовете София (+4.9%), Пловдив (+3.4%) и Варна (+1.8%). Намаление е регистрирано в град Русе (-3.1%). Това показват данните на НСИ,.

През второто тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 15.5% в сравнение с второто тримесечие на 2024 година.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в разделите:

Статистика на цените на жилища







