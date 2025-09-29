ЗАРЕЖДАНЕ...
|НСИ: През юли значително нарастват доставките на автомобилния бензин
Доставките на енергийни продукти отбелязват нарастване, като най-голямо е при твърдите горива - с 44.4%. Значително нарастват доставките на автомобилния бензин, като към момента достигат обичайните си равнища. Това показват данните на НСИ, цитирани от "Фокус".
Производство на енергийни продукти
През юли 2025 г. спрямо юни 2025 г. нараства производството на:
– твърди горива - с 53.0% до 1 346 хил. тона;
– електрическа енергия - с 8.1% до 3 270 ГВтч;
– дизелово гориво - с 4.1% до 278 хил. тона;
– автомобилен бензин - с 0.7% до 135 хил. тона;
Намалява производството на пропан-бутанови смеси - с 11.1% до 8 хил. тона. Производството на природен газ остава без изменение.
Спрямо същия месец на 2024 г. намалява производството на:
– пропан-бутанови смеси - с 38.5%;
– твърди горива - с 8.1%;
– дизелово гориво - със 7.0%;
– електрическа енергия - с 6.6%;
– автомобилен бензин - с 3.6%.
Производството на природен газ остава без изменение.
Доставки на енергийни продукти
През юли 2025 г. спрямо юни 2025 г. нарастват доставките на:
– твърди горива - с 44.4% до 1 386 хил. тона;
– електрическа енергия - с 15.1% до 2 766 ГВтч;
– дизелово гориво - с 10.1% до 262 хил. тона;
– природен газ - със 7.4% до 159 млн. куб. метра;
– пропан-бутанови смеси - с 5.4% до 39 хил. тона (виж таблица 1).
Спрямо същия месец на 2024 г. нарастват доставките на:
– автомобилен бензин - с 3.5%;
– природен газ - с 3.2%;
– дизелово гориво - с 1.2%;
– електрическа енергия - с 0.1%.
Намаляват доставките на:
– пропан-бутанови смеси - с 18.8%;
– твърди горива - със 7.8%.
