ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
НСИ: През юли значително нарастват доставките на автомобилния бензин
Автор: Десислава Томева 19:38Коментари (0)165
© Фокус
През юли 2025 г. спрямо юни 2025 г. при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при твърдите горива - с 53.0%. Намаление е регистрирано само при пропан-бутановите смеси - с 11.1%. 

Доставките на енергийни продукти отбелязват нарастване, като най-голямо е при твърдите горива - с 44.4%. Значително нарастват доставките на автомобилния бензин, като към момента достигат обичайните си равнища. Това показват данните на НСИ, цитирани от "Фокус".

Производство на енергийни продукти

През юли 2025 г. спрямо юни 2025 г. нараства производството на:

– твърди горива - с 53.0% до 1 346 хил. тона;

– електрическа енергия - с 8.1% до 3 270 ГВтч;

– дизелово гориво - с 4.1% до 278 хил. тона;

– автомобилен бензин - с 0.7% до 135 хил. тона;

Намалява производството на пропан-бутанови смеси - с 11.1% до 8 хил. тона. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на 2024 г. намалява производството на:

– пропан-бутанови смеси - с 38.5%;

– твърди горива - с 8.1%;

– дизелово гориво - със 7.0%;

– електрическа енергия - с 6.6%;

– автомобилен бензин - с 3.6%.

Производството на природен газ остава без изменение.

Доставки на енергийни продукти

През юли 2025 г. спрямо юни 2025 г. нарастват доставките на:

– твърди горива - с 44.4% до 1 386 хил. тона;

– електрическа енергия - с 15.1% до 2 766 ГВтч;

– дизелово гориво - с 10.1% до 262 хил. тона;

– природен газ - със 7.4% до 159 млн. куб. метра;

– пропан-бутанови смеси - с 5.4% до 39 хил. тона (виж таблица 1).

Спрямо същия месец на 2024 г. нарастват доставките на:

– автомобилен бензин - с 3.5%;

– природен газ - с 3.2%;

– дизелово гориво - с 1.2%;

– електрическа енергия - с 0.1%.

Намаляват доставките на:

– пропан-бутанови смеси - с 18.8%;

– твърди горива - със 7.8%.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за ...
19:38 / 29.09.2025
Тихомир Безлов: Катаджиите завиждат на ДАИ
19:11 / 29.09.2025
Христо Ковачки: Над 30 000 работни места ще бъдат изгубени, ако т...
19:39 / 29.09.2025
МВнР издаде предупреждение за българите във Франция
19:11 / 29.09.2025
НОИ изплаща средно по 62 лева на ден на хората в болничен
17:30 / 29.09.2025
Публикуването на данни в интернет портала "Колко струва" стартира...
19:39 / 29.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2025
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: