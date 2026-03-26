Днес над страната ще преобладава слънчево време с разкъсана, предимно висока облачност, в следобедните часове над западните райони и с незначителна купеста. Ще духа до умерен, в местата разположени по северните склонове на планините и по долината на Струма временно силен вятър от юг. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски по крайбрежието на морето – между 9° и 12°, в София – около 18°.
В петък облачността ще се увеличи и от запад на изток на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300-1400 m - от сняг. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, все още от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 10° и 15°.
През нощта срещу събота вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще проникне студен въздух. С понижението на температурите и в по-ниските планински райони в Западна България дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг.
През следващите дни до края на тази и в началото на следващата седмица ще се задържи предимно облачно с валежи. Остава с повишена вероятност да са значителни по количество, в събота и неделя главно в северните и планинските райони, а в понеделник и вторник на места в Централна и Източна България.
Вятърът ще е до умерен от северозапад, дневните температури ще се понижат още малко, а минималните ще са почти без промяна. В сряда вятърът ще е с източна компонента, валежи ще има на по-малко места, температурите ще се повишат слабо, съобщиха от НИМХ.
НИМХ прогнозира неприятен уикенд
