Валежи от дъжд и сняг, а на места и гръмотевици. Такава е прогнозата за времето за утре, 11 април, на синоптика Иван Василев от Националния институт по метеорология и хидрология.

След временно намаление на облачността, през нощта отново ще се заоблачи. След полунощ в югозападните райони ще започне да вали дъжд, в планините – сняг. На много места вятърът ще стихне. В крайните североизточни райони ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 3°.

Утре над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони – от сняг. В Източна България валежите ще бъдат придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони - от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11 ° и 16°, за София – около 12°.

В планините ще бъде облачно. Ще има валежи: в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 2°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Само на отделни места през втората половина на деня ще превали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.