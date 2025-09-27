ИЗПРАТИ НОВИНА
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:49
©
През новата седмица динамиката на атмосферните процеси над Балканския полуостров ще бъде повишена, съобщиха от НИМХ. Времето в нашата страна ще бъде предимно облачно с валежи, като през втората половина от седмицата, под влияние на средиземноморски циклони, преминаващи южно от страната, ще се създаде валежна обстановка и на много места валежите ще бъдат значителни по количества, на места в Рило-Родопската област надхвърлящи месечните норми.

В понеделник над страната ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи, в отделни райони значителни по количества. Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 13° и 18°.

Във вторник и сряда ще има и по-значителни временни разкъсвания на облачността, а слаб дъжд ще превали само на отделни места в планинските райони. Дневните температури слабо ще се повишат и на места ще достигат и надхвърлят 20°, но сутрешните ще бъдат по-ниски, особено в котловините и в районите със значителни разкъсвания на облачността.

В четвъртък от югозапад ще започнат валежи от дъжд, в планините над 1800 метра – от сняг, които до вечерта ще обхванат Западна България. В петък и събота времето ще е облачно с повсеместни валежи от дъжд, в планините над 1500 метра - от сняг.

Очакват се значителни количества. Ще духа умерен, в Източна България - силен североизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, в източните райони до 18°, минималните - между 6° и 11°.







Все още няма коментари към статията.

