|НАП изпрати имейли на около 13 000 души и ще се обади по телефона на още около 2 000 човека
Ако при проверка се установи, че някои доходи не са декларирани или са записани неточно – например хонорари, финансова помощ от Държавен фонд "Земеделие“ или приходи от онлайн продажби – гражданите и фирмите имат право да подадат нова коригираща декларация до крайния срок.
НАП вече е изпратила имейли на около 13 000 души и скоро ще информира по телефон или писмо още около 2 000 човека.
За да проверят и актуализират своите данни, хората могат да използват услугата "Предварително попълнена данъчна декларация“ на НАП, като се идентифицират с ПИК или електронен подпис (КЕП).
