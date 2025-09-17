ИЗПРАТИ НОВИНА
НАП изпрати имейли на около 13 000 души и ще се обади по телефона на още около 2 000 човека
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:34
©
До 30 септември физическите и юридическите лица могат еднократно да коригират грешки в годишните си данъчни декларации. Това важи както за декларациите за доходите на физическите лица, така и за тези по корпоративния данък.

Ако при проверка се установи, че някои доходи не са декларирани или са записани неточно – например хонорари, финансова помощ от Държавен фонд "Земеделие“ или приходи от онлайн продажби – гражданите и фирмите имат право да подадат нова коригираща декларация до крайния срок.

НАП вече е изпратила имейли на около 13 000 души и скоро ще информира по телефон или писмо още около 2 000 човека.

За да проверят и актуализират своите данни, хората могат да използват услугата "Предварително попълнена данъчна декларация“ на НАП, като се идентифицират с ПИК или електронен подпис (КЕП).







Статистика: