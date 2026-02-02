ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Мултифондовият модел може да увеличи втората пенсия от 440 на над 760 евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:01Коментари (0)221
©
След повече от две десетилетия функциониране на тристълбовия пенсионно-осигурителен модел в България, в Народното събрание чакат гласуване промени в Кодекса за социално осигуряване, които целят да коригират натрупани с години дисбаланси и да доближат системата до първоначално заложената ѝ цел – адекватен заместващ доход след пенсиониране. Макар моделът да е оценяван положително от международни организации, реалността показва сериозни финансови и структурни проблеми, които поставят под въпрос устойчивостта му.

По думите на бившия социален министър Христина Христова пенсионната система вече не успява да се самофинансира.

Осигурителните вноски, които работещите внасят, покриват едва около половината от необходимите средства за изплащане на пенсиите, което води до хронични дефицити и зависимост от държавния бюджет. Този модел, основан на текущо преразпределение между поколенията, се сблъсква с все по-неблагоприятна демографска картина и изисква спешно надграждане.

Сериозен проблем на действащото допълнително пенсионно осигуряване е начинът, по който се управляват средствата във втория стълб. В момента всички осигурени лица, независимо от възрастта си, следват един и същи инвестиционен подход. Това, според експертите, не отчита разликата между младите хора в началото на трудовия си път и онези, които са близо до пенсиониране. Резултатът е консервативна доходност, която не позволява натрупване на достатъчен пенсионен капитал в дългосрочен план.

Именно тук се намесва предложението за въвеждане на мултифондов модел, разработен след обширни анализи и симулации и базиран на утвърдени международни практики.

Идеята е осигурените лица да имат възможност за избор на инвестиционна стратегия, съобразена с техния рисков профил и етап от жизнения цикъл. Очакванията са този по-гъвкав подход да доведе до значително по-висока доходност и до по-добро съхраняване на покупателната способност на бъдещите пенсии.

Данните на Комисията за финансов надзор показват съществена разлика между сегашния модел и предложения.

При запазване на консервативния подход размерът на пожизнената пенсия от втория стълб би останал сравнително нисък. При въвеждане на инвестиции, съобразени с възрастта и времевия хоризонт, този размер може да нарасне почти двойно. Според експертите това е ключово условие за постигане на заместващ доход от над 20 процента, какъвто е бил първоначалният замисъл на реформата.

"Ако трябва да говорим с числа и ако системата не се промени, както и пенсионните компании продължат да инвестират балансирано към консервативно, можем да кажем, че в края на периода едно лице с пълен осигурителен стаж би получило пенсия пожизнено в размер на 440 евро и 42 евроцента. Ако обаче разрешим по-гъвкав подход, съобразен с жизнения цикъл на лицата – защото едно е лице, което започва трудовата си кариера на 16 или 18 години, и друго е лице на около 55 години – тогава, при максимално консервативни изчисления, лицето би получило пенсия от порядъка на 763 евро и 45 евроцента. Тоест почти двоен размер“, казва пред БНТ Диана Йорданова, зам.-председател, ръководещ управление "Осигурителен надзор“, Комисия за финансов надзор.

Друг важен елемент от промените е преосмислянето на механизма за гарантирана минимална доходност, който на практика е довел до уеднаквяване на резултатите между пенсионните дружества и е ограничил конкуренцията.

Предлаганият пазарен бенчмарк ще сравнява представянето на фондовете спрямо обективни индекси, като онези, които трайно изостават, ще бъдат изключени от служебното разпределение на осигурени лица. Очакванията са това да стимулира по-активно и отговорно управление на средствата.

Промените предвиждат и разширяване на инвестиционните възможности, включително участие в инфраструктурни проекти и вложения в активи, които традиционно се разглеждат като защита срещу инфлация.

Според КФН това няма да увеличи риска за осигурените, а напротив – ще допринесе за по-добра диверсификация на портфейлите. Въпреки това експертите подчертават, че стабилността на нормативната среда остава решаваща за дългосрочната сигурност на пенсионните спестявания.

Наред с инвестиционните промени се предлага и нов модел на таксуване, който да обвърже част от разходите за управление с реалното инвестиционно представяне. Целта е осигурените лица да плащат по-ниски такси при слаба доходност и да бъдат възнаградени при добри резултати, което да създаде по-справедлив баланс между интересите на фондовете и на техните клиенти.

Очакванията на експертите са, че ако измененията в Кодекса за социално осигуряване бъдат приети, те ще доведат до по-висока доходност, по-голяма прозрачност и по-добра информираност на осигурените лица. Отлагането на реформата би забавило дългоочакваното надграждане на системата и би оставило милиони работещи българи с несигурни перспективи за адекватен доход след пенсиониране.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Търговец: Клиентите до последно предпочитаха левовете като единиц...
08:46 / 02.02.2026
Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера! Най-малкото засн...
08:55 / 02.02.2026
Изтича валидността на хиляди винетки
07:54 / 02.02.2026
Над 1000 машини почистват пътищата в страната
07:41 / 02.02.2026
Обстановката на АМ "Тракия" е спокойна
07:41 / 02.02.2026
Голям празник е днес
07:40 / 02.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
14:20 / 31.01.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: