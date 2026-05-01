Видео, качено в платформата TikTok, предизвика вълна от негативни реакции сред потребителите в социалните мрежи. На кадрите се вижда как младеж изпълнява танц на фона на пътен инцидент между два автомобила в София.

Катастрофата се е разиграла на булевард "История Славянобългарска", в непосредствена близост до комините на ТЕЦ "София". От коментарите под видеото в профила на автора става ясно, че при сблъсъка има пострадал човек.

Потребители в платформата остро осъдиха поведението на младежа.