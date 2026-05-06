Ясните наемни отношения между собственици и наематели зависят от стриктното спазване на законовите разпоредби относно достъпа до жилището, поддръжката и финансовите отговорности. Подписването на детайлен договор е основният инструмент, който гарантира спокойното ползване на имота и урежда споровете за ремонти още преди тяхното възникване.

Законът е категоричен, че след сключване на договора наемателят придобива право на необезпокоявано ползване на имота. Собственикът няма право на посещения без предварително уведомление, освен при извънредни ситуации като аварии или риск за останалите обитатели на сградата. Огледите и проверките трябва да се извършват след съгласуване, като условията за това – включително срокът за предизвестие – е препоръчително да бъдат фиксирани писмено.

Разпределението на разходите за поддръжка често се превръща в ябълка на раздора. Практиката показва, че дребните ремонти, произтичащи от ежедневното ползване, са ангажимент на наемателя. Това включва дейности като подмяна на консумативи, поправка на брави или козметични корекции на повреди, настъпили при нормална експлоатация.

Всички основни ремонти, свързани с амортизацията или конструкцията на имота, остават задължение на наемодателя. В тази категория попадат отстраняване на течове, проблеми с ВиК и електроинсталациите, подмяна на дограма или ремонт на предоставени основни електроуреди като бойлери и печки. Единственото изключение е, когато щетата е пряк резултат от небрежност или виновно поведение на наемателя – тогава разходите се поемат от него.

Експертите от бранша съветват в договора за наем подробно да се опишат правилата за посещение, сроковете за предупреждение и разпределението на ремонтните дейности, пише businessnovinite.bg. Този подход минимизира рисковете от бъдещи конфликти и осигурява правна сигурност и за двете страни по правоотношението.