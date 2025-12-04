ИЗПРАТИ НОВИНА
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да предизвика нещо друго освен всенародна омраза
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:27
© bTV
Никой не може да симпатизира на това правителство, но не присъствах на протеста на 1 декември, заяви бившият министър на здравеопазването и лидер на КОД Петър Москов. Той обясни, че е бил организатор на антиправителствени протест, когато е имало дясна алтернатива.

"Правителството около ГЕРБ може да бъде свалено, но на негово място, тези, които заявяват себе си като говорители на протеста, са част от проблема, а не възможност за решение. Направиха така, че доходите да не са вследствие на качеството на работата – цели групи от обществото получават доходи на база на административен критерии, а не на ефективността. Тези хора превърнаха "животът на заем“ в норма.

Той коментира, че за това са виновни правителствата на Радев и Петков, като продължава и в управлението на ГЕРБ.

"Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да предизвика нещо друго извън всенародна омраза. Същността на съществуването на ДПС, като зачената в ченгеджийницата на прехода, свързана с това да генерира политическата защита на червената олигархия, същността им е на корупция. Досегът с ДПС е досег с корупцията“, коментира пред bTV Москов.

Председателят на КОД коментира, че ДПС са участвали досега във властта винаги след покана на хора "от неговата политическа линия“.

"Помните ли правителството на ГЕРБ и "Реформаторския блок“, което имаше собствено мнозинство, причината ДПС да бъде част от това беше промяната на Конституцията. Помните ли сглобката, със собствено мнозинство, помните ли кой покани ДПС на масата на преговорите? През следващите 6 месеца е необходимо редовно правителство, за да се случи това обаче ДПС трябва да престане да е част от това правителство. Това е задачата, която стои пред Борисов – трябва да изолира ДПС“, заяви още той.

Той предупреди, че ако това не се случи, "справедливият гняв на хората ще помете всичко, без значение последиците“. Бившият здравен министър коментира, че за следващата година парите в сектор "здраве“ са рекордни, но резултатите стават все по-лоши. Въпреки политическите турбуленции Москов настоя, че има място за дясна алтернатива:

"Между Пеевски и Асен Василев изборът е невъзможен за смисления човек. България има нужда от дясна, разумна алтернатива – това е Синя България.“

На въпрос дали ще има избори, той отговори: "Възможно е. И ако има – ние ще предложим истинска дясна програма“.


Още по темата:
04.12.2025 Говори задържаният с 31 хиляди лева по време на размириците след протеста
04.12.2025 Крум Зарков: Ако кабинетът иска да оцелее, трябва да се разграничи от този, който "пълни протеста"
04.12.2025 Протестиращи от снощи: По-високи заплати, всичко е в тавана по магазините
03.12.2025 Божидар Божанов: Пеевски е отчаян, протестът го прати в ъгъла
03.12.2025 Проговори мъжът, задържан на протеста с 30 хиляди лева
03.12.2025 Хампарцумян: Управляващите прекалиха с арогантността и ниската степен на възпитание
