ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Много сериозно недоволство срещу обявените промени след 7 клас
Да знае перфектно френски - от дете това е мечтата на Иглика. В 8-и клас избира да продължи обучението си в столичното 35-то средно езиково училище. Към промените обаче е скептична.
“Aбсолютно са недостатъчни часовете след 8 клас, защото езикът, когато не се практикува често се забравя. Не мисля, че трябва да се намаляват часовете език за сметка на математика и природни науки, по-скоро други предмети трябва да се намалят", казва пред bTV Иглика Иванова - ученичка в 35-то СЕУ "Добри Войников.
Според майката на Иглика намаляването на броя на часовете по чужди езици ще накара повече родители да изберат и допълнителни частни уроци.
"Езиковите гимназии са все още един оазис в този си вид, където поне този разход за едно добро научаване на езика до B1 или C1... това ще спести и спестява едни немалко разходи“, казва Боряна Иванова, майка на Иглика.
"Учениците неслучайно са избрали езикова гимназия, защото искат да научат език на много добро ниво. Те имат по-голям афинитет към езика и знаят, че са насочени към по-хуманитарната наука“, смята Инес Божилова - бивш възпитаник на 9 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин".
А предложените промени от образователното министерство изглеждат така:
Часовете по български език и литература се увеличат с 12%, а по математика - с 25 на сто и в двата гимназиални етапа. Заедно с това расте и общият брой на часовете по всеки от предметите в областта на природните науки в първи гимназиален етап. Също така и тези по природни науки, история и география.
Според учителите:
"Тази промяна ще унищожи езиковите гимназии у нас. Няма какво да се лъжем. Досег с култура, литература, цивилизация. Тези часове много естествено ще отпаднат. Ние няма да имаме достатъчно време, за да си предадем граматиката и лексиката. Когато постоянно се говори срещу чуждия език, какво можем да напраивм ние?“, смята Вяра Любенова - учител и председател на Асоциацията на преподавателите на френски език в България.
От образователното министерство обясниха, че целта е учениците да получават по-широка основа от знания, вместо тясна специализация.
Чуждият език ще продължава да се изучава интензивно в училища, в които в 9 и 10 клас предметите се изучават на този език. Предложената промяна е минимална и тя касае само 8 клас, където учениците ще учат по 16 часа седмично чужд език вместо сегашните 18.
С промените се очаква да се подобрят и резултатите по PISA, смятат някои учители.
"От година говорим за ниските резултати и това, което предлага МОН е в посока да отлепим от дъното и да наваксаме тези резултати. Министерството предлага увеличаване по математика и природни науки, но няма да се увеличи самият материал. тоест ще има повече часове за упражнение, посочва Калин Танев - директор на 203 Профилирана езикова гимназия "Свети Методий.
Ако бъдат приети промените в учебните планове, то те ще влязат в сила от 2026 година.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ето какво идва утре
12:25 / 10.08.2025
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабе...
12:02 / 10.08.2025
Експерт предупреди за еврото: Да се внимава при връщане на ресто
12:11 / 10.08.2025
Труп в бял плат, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Б...
12:07 / 10.08.2025
Обявиха бедствено положение
11:13 / 10.08.2025
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно...
11:09 / 10.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
НИМХ: Започва труден период
07:20 / 08.08.2025
Сервитьор от Пловдив: Не са виновни, че не разбират от ресторант
16:45 / 08.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS