ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Много сериозно недоволство срещу обявените промени след 7 клас
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:46Коментари (0)2733
©
Повече часове по математика, български език, литература и природни науки, но по-малко по чужди езици в гимназиите. Такива промени предлагат от образователното министерство. Как приемат идеята ученици, учители и родители? 

Да знае перфектно френски - от дете това е мечтата на Иглика. В 8-и клас избира да продължи обучението си в столичното 35-то средно езиково училище. Към промените обаче е скептична.

“Aбсолютно са недостатъчни часовете след 8 клас, защото езикът, когато не се практикува често се забравя. Не мисля, че трябва да се намаляват часовете език за сметка на математика и природни науки, по-скоро други предмети трябва да се намалят", казва пред bTV Иглика Иванова - ученичка в 35-то СЕУ "Добри Войников.

Според майката на Иглика намаляването на броя на часовете по чужди езици ще накара повече родители да изберат и допълнителни частни уроци. 

"Езиковите гимназии са все още един оазис в този си вид, където поне този разход за едно добро научаване на езика до B1 или C1... това ще спести и спестява едни немалко разходи“, казва Боряна Иванова, майка на Иглика.

"Учениците неслучайно са избрали езикова гимназия, защото искат да научат език на много добро ниво. Те имат по-голям афинитет към езика и знаят, че са насочени към по-хуманитарната наука“, смята Инес Божилова - бивш възпитаник на 9 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин".

А предложените промени от образователното министерство изглеждат така:

Часовете по български език и литература се увеличат с 12%, а по математика - с 25 на сто и в двата гимназиални етапа. Заедно с това расте и общият брой на часовете по всеки от предметите в областта на природните науки в първи гимназиален етап. Също така и тези по природни науки, история и география.

Според учителите:

"Тази промяна ще унищожи езиковите гимназии у нас. Няма какво да се лъжем. Досег с култура, литература, цивилизация. Тези часове много естествено ще отпаднат. Ние няма да имаме достатъчно време, за да си предадем граматиката и лексиката. Когато постоянно се говори срещу чуждия език, какво можем да напраивм ние?“, смята  Вяра Любенова - учител и председател на Асоциацията на преподавателите на френски език в България. 

От образователното министерство обясниха, че целта е учениците да получават по-широка основа от знания, вместо тясна специализация.

Чуждият език ще продължава да се изучава интензивно в училища, в които в 9 и 10 клас предметите се изучават на този език. Предложената промяна е минимална и тя касае само 8 клас, където учениците ще учат по 16 часа седмично чужд език вместо сегашните 18.

С промените се очаква да се подобрят и резултатите по PISA, смятат някои учители. 

"От година говорим за ниските резултати и това, което предлага МОН е в посока да отлепим от дъното и да наваксаме тези резултати. Министерството предлага увеличаване по математика и природни науки, но няма да се увеличи самият материал. тоест ще има повече часове за упражнение, посочва Калин Танев - директор на 203 Профилирана езикова гимназия "Свети Методий.

Ако бъдат приети промените в учебните планове, то те ще влязат в сила от 2026 година.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ето какво идва утре
12:25 / 10.08.2025
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабе...
12:02 / 10.08.2025
Експерт предупреди за еврото: Да се внимава при връщане на ресто
12:11 / 10.08.2025
Труп в бял плат, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Б...
12:07 / 10.08.2025
Обявиха бедствено положение
11:13 / 10.08.2025
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно...
11:09 / 10.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Катастрофи в България
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: