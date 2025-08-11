ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Млад производител от Пловдивско все пак ще получи финансова подкрепа за унищожените 19 декара праскови
Собствениците на прасковени градини, унищожени от студовете през април, ще получат компенсации от държавата, съобщиха от Министерството на земеделието. Решението идва след като природните аномалии нанесоха сериозни щети върху над 300 000 декара плодни дръвчета и лозя в страната.
Преди дни БНТ разказа историята на малък производител от село Храбрино, Пловдивско, който сподели, че заради измръзналата ранна реколта няма да успее да покрие разходите си. Днес Радослав Чотров научи, че все пак ще получи финансова подкрепа за унищожените 19 декара праскови.
"Доволен съм много, в крайна сметка за това се трудим – да получим помощ, когато природата не е благосклонна към нас“, коментира Чотров.
От Министерството уточниха, че за обезщетения са предвидени стопани с над 20 различни култури, но първата група включва череши, вишни и кайсии, при които щетите са най-мащабни.
"Поради големия обхват на пораженията – над 300 000 декара с череши, вишни, праскови, бадеми и лозя – беше взето решение да се започне с определена група“, обясни Петър Кировски, директор на дирекция "Растениевъдство“ в земеделското министерство.
В района на Пловдив, например, са унищожени 3000 декара с череши, докато само един стопанин е получил констативен протокол за 100% щети върху 19 декара праскови.
В следващите дни ще бъде организирано подаването на документи за подпомагане. Експертите съветват земеделците да следят сайта на министерството, за да не изпуснат сроковете.
Част от средствата Радослав Чотров ще използва за подновяване на овощната градина:
"Тази година от измръзването изсъхнаха доста дръвчета, трябва да се подновят.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кеворкян: Виктория и Юксел са по-подходящи от Цветанка Ризова
09:37 / 11.08.2025
Затвориха АМ "Тракия", хората излязоха от колите
10:03 / 11.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се ...
09:20 / 11.08.2025
Кмет на родно село е набил онкоболна?
09:22 / 11.08.2025
Калин Стоянов: Кортежът на Румен Радев е достоен за велик диктато...
09:23 / 11.08.2025
Почина Димитър Христов
09:02 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS