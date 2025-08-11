ИЗПРАТИ НОВИНА
Млад производител от Пловдивско все пак ще получи финансова подкрепа за унищожените 19 декара праскови
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:48
©
Радослав Чотров от Пловдивско ще получи подпомагане за напълно унищожената си реколта

Собствениците на прасковени градини, унищожени от студовете през април, ще получат компенсации от държавата, съобщиха от Министерството на земеделието. Решението идва след като природните аномалии нанесоха сериозни щети върху над 300 000 декара плодни дръвчета и лозя в страната.

Преди дни БНТ разказа историята на малък производител от село Храбрино, Пловдивско, който сподели, че заради измръзналата ранна реколта няма да успее да покрие разходите си. Днес Радослав Чотров научи, че все пак ще получи финансова подкрепа за унищожените 19 декара праскови.

"Доволен съм много, в крайна сметка за това се трудим – да получим помощ, когато природата не е благосклонна към нас“, коментира Чотров.

От Министерството уточниха, че за обезщетения са предвидени стопани с над 20 различни култури, но първата група включва череши, вишни и кайсии, при които щетите са най-мащабни.

"Поради големия обхват на пораженията – над 300 000 декара с череши, вишни, праскови, бадеми и лозя – беше взето решение да се започне с определена група“, обясни Петър Кировски, директор на дирекция "Растениевъдство“ в земеделското министерство.

В района на Пловдив, например, са унищожени 3000 декара с череши, докато само един стопанин е получил констативен протокол за 100% щети върху 19 декара праскови.

В следващите дни ще бъде организирано подаването на документи за подпомагане. Експертите съветват земеделците да следят сайта на министерството, за да не изпуснат сроковете.

Част от средствата Радослав Чотров ще използва за подновяване на овощната градина:

"Тази година от измръзването изсъхнаха доста дръвчета, трябва да се подновят.“







