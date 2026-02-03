ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Мистериозно: След всяко разглеждане от ТЕЛК процентът за трайно намалена работоспособност на мъж намалява
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:21Коментари (0)174
©
Пациенти сигнализират за намаляване на процента трайно намалена работоспособност след обжалване на решения на ТЕЛК, твърди депутатът от ПП Кристина Петкова.

Тя дава за пример пациент с определен процент трайно намалена работоспособност от 53%, който при последващо преосвидетелстване е бил намален на 43% без да е налице подобрение или промяна в здравословното му състояние, пише pariteni.bg.

След връщане на решението на ТЕЛК от НЕЛК за ново разглеждане, процентът е намален на 38%.

С цел защита правата както на освидетелстваните хора, така и на заинтересованите страни е уреден начинът за обжалване на актовете на органите на медицинската експертиза -. Експертните решения на ТЕЛК се обжалват н 14-дневен срок от тяхното получаване пред НЕЛК, обяснява здравният министър в оставка Силви Кирилов в отговора си.

За НЕЛК са налице следните възможности:

– да потвърди решението на ТЕЛК

– да го отмени и да издаде ново решение

– да го отмени изцяло или частично

– да го върне за ново освидетелстване на пациента с указание за отстраняване на допуснатите грешки и пропуски

Законодателят е регламентирал, че в случаите когато експертното решение на ТЕЛК бъде бъде отменено изцяло или частично, то Националната експертна лекарска комисия не връща решението на ТЕЛК за ново освидетелстване, а го решава по същество въз основа на наличната документация.

При несъгласие с решението на НЕЛК, пациентът може да го обжалва в 14-дневен срок от неговото получаване пред съответния Административен съд.

Кирилов допълва, че в съставите на ТЕЛК се включват не по-малко от трима лекари, единият от които е председател, като се определят и лекари – резервни членове.

Работещите в комисията лекари са с призната специалност и с не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина, като при осъществяване на вида и степента на увреждане и на трайно намалена работоспособност при разглеждане на отделните случаи могат да бъдат привличани и лекари със специалност по профила на заболяването. Така се гарантира обективно оценяване, твърди министърът.

Експертизата се извършва само по предварително уточнени заболявания и стадии на тяхното развитие, отразени в медицинските документи и електронните записи на пациентите в Националната здравноинформационна система. Като законът предвижда и изключения, при които се извършва клиничен преглед на пациента.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Съвременна техника срещу бедствия за 7 млн. евро ще има в 245 общ...
10:21 / 03.02.2026
Кмет за тримата убити в хижата: Бяха много съмнителни, никой не з...
09:43 / 03.02.2026
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава...
09:40 / 03.02.2026
Мъж се опита да плати с банкнота реквизит
10:20 / 03.02.2026
Майка с дете се разпозна в порно сайтове след посещение в козмети...
09:01 / 03.02.2026
До минус 11 градуса паднаха температурите в три града тази сутрин...
08:32 / 03.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
По-древен от Рим и по-устойчив от Троя: Хилядолетният Пловдив оживя във видео, създадено с изкуствен интелект
По-древен от Рим и по-устойчив от Троя: Хилядолетният Пловдив оживя във видео, създадено с изкуствен интелект
10:07 / 01.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: