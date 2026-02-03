Мистериозно: След всяко разглеждане от ТЕЛК процентът за трайно намалена работоспособност на мъж намалява

© Пациенти сигнализират за намаляване на процента трайно намалена работоспособност след обжалване на решения на ТЕЛК, твърди депутатът от ПП Кристина Петкова.



Тя дава за пример пациент с определен процент трайно намалена работоспособност от 53%, който при последващо преосвидетелстване е бил намален на 43% без да е налице подобрение или промяна в здравословното му състояние, пише pariteni.bg.



След връщане на решението на ТЕЛК от НЕЛК за ново разглеждане, процентът е намален на 38%.



С цел защита правата както на освидетелстваните хора, така и на заинтересованите страни е уреден начинът за обжалване на актовете на органите на медицинската експертиза -. Експертните решения на ТЕЛК се обжалват н 14-дневен срок от тяхното получаване пред НЕЛК, обяснява здравният министър в оставка Силви Кирилов в отговора си.



За НЕЛК са налице следните възможности:



– да потвърди решението на ТЕЛК



– да го отмени и да издаде ново решение



– да го отмени изцяло или частично



– да го върне за ново освидетелстване на пациента с указание за отстраняване на допуснатите грешки и пропуски



Законодателят е регламентирал, че в случаите когато експертното решение на ТЕЛК бъде бъде отменено изцяло или частично, то Националната експертна лекарска комисия не връща решението на ТЕЛК за ново освидетелстване, а го решава по същество въз основа на наличната документация.



При несъгласие с решението на НЕЛК, пациентът може да го обжалва в 14-дневен срок от неговото получаване пред съответния Административен съд.



Кирилов допълва, че в съставите на ТЕЛК се включват не по-малко от трима лекари, единият от които е председател, като се определят и лекари – резервни членове.



Работещите в комисията лекари са с призната специалност и с не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина, като при осъществяване на вида и степента на увреждане и на трайно намалена работоспособност при разглеждане на отделните случаи могат да бъдат привличани и лекари със специалност по профила на заболяването. Така се гарантира обективно оценяване, твърди министърът.



Експертизата се извършва само по предварително уточнени заболявания и стадии на тяхното развитие, отразени в медицинските документи и електронните записи на пациентите в Националната здравноинформационна система. Като законът предвижда и изключения, при които се извършва клиничен преглед на пациента.