ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Мишо е само на 11 години, но вече издаде първата си книга
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:24Коментари (0)45
© NOVA
Докато често се говори за нежелани навици сред децата, има и примери, които вдъхновяват. Един от тях е 11-годишният Михаил Нонински, който вече е издал своята първа книга – "Истории за смели мечти“.

Михаил впечатлява с чувство за хумор и богат въображаем свят. Историите му са вдъхновени от преживявания – от впечатленията на борда на кораба "Радецки“ до приключения сред природата.

"Идеята се зароди от госпожата ми – Горица Маджарска. Пиша от 9-годишен и разказите се натрупаха, затова решихме да издадем книга“, разказа младият автор.

Учителката му и редактор на книгата Горица Маджарска обяснява, че Михаил е събрал достатъчно материал през последните две години. Според нея изданието е естествен резултат от постоянството му и от смелостта, която момчето носи в себе си.

Майката на Михаил – Дора Нонинска, също пише и първа забелязва таланта му. Тя го записва в литературен клуб, след като вижда, че още на 9 години създава кратки разкази. "Разпознах таланта му, когато започна да пише сам. Всички негови герои имат мечти и въпреки страховете си ги следват“, каза тя.

В книгата основните персонажи – като Костенурчо и Грозопис – носят характерни черти както на деца, така и на възрастни със смели мечти. "Техните мечти са да станат по-добри“, обясни Михаил.

Историите са с положителни послания и добри финали, насочени както към деца, така и към възрастни. "С времето всеки от нас има склонност да изоставя мечтите си“, сподели майката на Михаил, подчертавайки смисъла на книгата.

А младият автор вече мечтае за следващи каузи: "Например да спра всички войни“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Производител: По-добре временно да затворим и да съкратим работни...
08:28 / 22.11.2025
Празник е! Не тръгвайте на дълго пътуване
08:29 / 22.11.2025
Пролетта подрани
08:29 / 22.11.2025
Река Язо излезе от коритото си в Разлог
08:30 / 22.11.2025
Костадинов за срещата си с Медведев: Каза, че ако има иск срещу Б...
22:55 / 21.11.2025
Министърът на транспорта: Пътуването с влак между София и Пловдив...
21:26 / 21.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
15:03 / 20.11.2025
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
08:56 / 21.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Трима българи са задържани за шпионаж в полза на Русия във Великобрита
Поскъпване на хранителните продукти
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: