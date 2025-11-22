Мишо е само на 11 години, но вече издаде първата си книга

© NOVA Докато често се говори за нежелани навици сред децата, има и примери, които вдъхновяват. Един от тях е 11-годишният Михаил Нонински, който вече е издал своята първа книга – "Истории за смели мечти“.



Михаил впечатлява с чувство за хумор и богат въображаем свят. Историите му са вдъхновени от преживявания – от впечатленията на борда на кораба "Радецки“ до приключения сред природата.



"Идеята се зароди от госпожата ми – Горица Маджарска. Пиша от 9-годишен и разказите се натрупаха, затова решихме да издадем книга“, разказа младият автор.



Учителката му и редактор на книгата Горица Маджарска обяснява, че Михаил е събрал достатъчно материал през последните две години. Според нея изданието е естествен резултат от постоянството му и от смелостта, която момчето носи в себе си.



Майката на Михаил – Дора Нонинска, също пише и първа забелязва таланта му. Тя го записва в литературен клуб, след като вижда, че още на 9 години създава кратки разкази. "Разпознах таланта му, когато започна да пише сам. Всички негови герои имат мечти и въпреки страховете си ги следват“, каза тя.



В книгата основните персонажи – като Костенурчо и Грозопис – носят характерни черти както на деца, така и на възрастни със смели мечти. "Техните мечти са да станат по-добри“, обясни Михаил.



Историите са с положителни послания и добри финали, насочени както към деца, така и към възрастни. "С времето всеки от нас има склонност да изоставя мечтите си“, сподели майката на Михаил, подчертавайки смисъла на книгата.



А младият автор вече мечтае за следващи каузи: "Например да спра всички войни“.