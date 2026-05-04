Бившият министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков съобщи във Facebook, че е преминал през хирургична операция и е в период на възстановяване.

"Добро утро, Приятели. Преживях значимо медицинско събитие“, написа той, като изрази благодарност към медицинските специалисти, участвали в лечението му.

По думите му, интервенцията е извършена от хирургичен екип, ръководен от д-р Георги Ганчев, който "е отстранил всичко, което е било за отстраняване“. Ненков благодари и на д-р Гергана Иванова, анестезиолог, "която освен, че ме приспа, ме и събуди“, както и на целия екип на Клиниката по хирургия на УБСАЛЕ "Акад. Иван Пенчев“.

В публикацията си той подчерта значението на профилактиката и основаната на научни доказателства медицина, като направи критичен коментар към алтернативни методи като "биорезонанси“ и други недоказани практики.

"Грижата за собственото ни здраве е единствено лична наша отговорност“, допълва Ненков, завършвайки с пожелание за здраве и позитивен тон към настъпващата пролет.