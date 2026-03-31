Споразумението с Украйна не е прищявка, измислена вчера, а резултат от вече приети решения на МС. Това написа съпредседателят "Да, България" Ивайло Мирчев в социалните мрежи.
Припомняме, че вчера България и Украйна подписаха 10-годишно споразумение за сигурност, което предвижда и съвместно производство в отбранителния сектор. Решението на министър-председателя Андрей Гюров предизвика смесени реакции като остро реагираха лидерът на ''Прогресивна България" Румен Радев и председателят на "БСП-Обединена левица" Крум Зарков.
"В Киев Гюров подписа споразумение одобрено от МС още през октомври 2024 г. То гарантира на България достъп до най-новите технологии за защита от дронове и е шанс за българската отбранителна индустрия. Подписано е от близо 30 държави, сред които Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия, Нидерландия, Испания, Япония, САЩ, Румъния, Чехия, Гърция", написа Мирчев.
Той припомни, че България вече е продала на Украйна въоръжение и боеприпаси за над 12 млрд. лв.
"Това са пари, влезли в икономиката ни. Това не е “въвличане на България във война", а подрежда България на правилната страна в европейската сигурност", написа още Мирчев.
Съпредседателят на "Да, България" определи атаките на Радев и Зарков като политически, а не държавнически.
"Споразумението с Украйна не е прищявка, измислена вчера, а резултат от вече приети решения на МС. То не променя българската стратегическа ориентация, а я потвърждава: България е европейска и черноморска държава и има пряк интерес Украйна да устои на руската агресия. Истинската безотговорност не е да подкрепиш нападната държава, а да внушаваш на българските граждани, че сигурността на Черно море не засяга България".
Мирчев: Споразумението с Украйна не е прищявка, а резултат от вече приети решения на МС
Още по темата
Още от Институции
Рая Назарян: България подкрепя Украйна не само в днешните трудни времена, ние имаме общи мечти за бъдещето и ще ги осъществяваме заедно
31.03
Председателят на КЗП: Не наблюдаваме увеличение на цените на основните хранителни стоки, но това не означава, че няма такова в някои сектори
31.03
Роден предприемач инвестира в създаването на частни бомбоубежища ...
23:05 / 31.03.2026
На 1 април имен ден празнува името, носещо енергията на чувствите...
22:14 / 31.03.2026
Масово присъствие на нитрати в салатите за великденската трапеза
21:58 / 31.03.2026
МВР с промяна при регистрацията на автомобили
21:35 / 31.03.2026
Бизнесмен с разкрития за Петрохан: Изчезнала е флашка с криптопор...
20:48 / 31.03.2026
Министърът на правосъдието: Нарушенията на Сарафов са от комплекс...
21:24 / 31.03.2026
