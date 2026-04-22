Минус 7 градуса са измерени у нас тази сутрин. Данните са на НИМХ от станцията на връх Мусала. Същевременно най-топло е било в град Гоце Делчев - 16 градуса.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 9,00 часа в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

- София 7 градуса

- Пловдив 9 градуса

- Варна 9 градуса

- Бургас 9 градуса

- Русе 9 градуса

- Стара Загора 8 градуса

- Благоевград 8 градуса

Прогнозата за днес

Днес облачността ще бъде предимно значителна, на места с валежи от дъжд. По-интензивни и с гръмотевици ще са явленията в крайните южни и североизточни райони. Вятърът ще е слаб до умерен, от север, в Източна България – от изток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°.

В планините ще бъде предимно облачно и мъгливо. Ще има валежи, на места ще са краткотрайни, временно интензивни и с гръмотевици. Над около 1200-1400 метра валежите ще са от сняг. Ще духа умерен и силен северен вятър, по най-високите части - северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието облачността ще е предимно значителна и на места, повече по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.