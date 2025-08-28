Министър заговори за глоби от 10 000 лева! Ще внесе поправки в закона

© Ще внеса поправки в Закона за гражданското въздухоплаване, с които десетократно се вдигат глобите към авиокомпаниите и наземните оператори. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов пред NOVA.



"Изпратил съм писмо до еврокомисар, за да стигнем до общо решение в ЕС, която да се превърне в директива, за да се забрани злоупотреба с пътниците. Недопускането на детето на борда на самолет на Ryanair, заради надвишен размер на инвалидна количка всъщност е било неправомерно. Вчера на авиокомпанията беше връчено най-високото наказание от 10 000 лева. В Комисията по транспорт ще влезе предложението ми за 10 пъти по-високи санкции. В Испания например глобата за същата авиокомпания възлиза на 107 млн. евро", заяви Караджов.



Коментарът му идва след няколко случаи на оплаквания от страна на пътуващи с нискотарифната авиокомпания Ryanair. Те се касаят за недопуснати на борда на нейни самолети пътници, поради различни причини, изтъквани от компанията. Последният от тях е отново от летище "Васил Левски" - между онкоболна жена, тръгнала за Италия да провежда имунотерапия и служителите на аеропорта. Спорът възникнал след като се установило, че пътничката е надвишила размера на багажа си. При опит да си плати допълнително за чантата, летищните служители ѝ отказали. Така на нея ѝ било отказано да се качи и на самолета. В крайна сметка тя заминава за Италия, но с автобус. А пътят ѝ отнел 22 часа.



"Ryanair си позволява да безчинства на територията на България, но има такива данни и за всички останали държави. Тя се превръща в сериозен проблем. Правилата на авиокомпаниите преминаха над европейските правила. Специално тази сякаш опитва да изнудва правителствата и да не зачита националните норми. Понякога правилата стават точния си антипод и да измъчват пътуващите. Споменатата компания си е поставила свръхцел - да няма никакви закъснения. Огромна драма е, ако багажът стърчи от калъпа, който те са направили. Политиката на компанията е да дава бонификации както на наземните служители, така и на своя персонал за всеки открит наднормен багаж, а това се превръща в лов на вещици", коментира още Караджов.