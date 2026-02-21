ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Министър Трайков: Възстановяването на ПАВЕЦ "Чаира" навлиза в решаващ етап
"Неслучайно на втория ден от мандата на правителството съм тук. След авариите през 2022 г. цялата страна се питаше какво се случва и как вървят ремонтно-възстановителните работи. Днес мога да кажа, че е свършена изключително много и сериозна работа“, заяви министър Трайков.
Напредък по хидроагрегатите
Ремонтът на хидроагрегат 2 е към своя финал, като съоръжението вече има натрупани 2757 работни часа. Приложеното иновативно техническо решение е доказало своята ефективност и е използвано и при рехабилитацията на хидроагрегат 3.
Беше прегледан ходът на възстановителните работи на хидроагрегат 3, което е следващ ключов етап от работата по съоръжението. Екипът на НЕК пое ангажимент пускането му в експлоатация да бъде в началото на април. От 17 февруари са в ход т.нар. "сухи“ пускови проби на агрегата – първият етап от изпитанията, включващ цялостна проверка на комуникацията и взаимодействието между системите. Очаква се този етап да продължи около три седмици, след което ще започнат реалните пускови изпитания.
За хидроагрегат 1 е сключен договор за ремонт, като се изпълняват подготвителни дейности по рехабилитацията. Най-сериозното техническо предизвикателство остава хидроагрегат 4. Министърът обясни, че за хидроагрегат 4 ще бъде приложен поетапен и комплексен подход, включващ:
1. Анализ на строително-монтажния риск и техническо проектиране;
2. Безопасен демонтаж на съществуващото оборудване;
3. Доставка и монтаж на ново оборудване.
В тази връзка предстои обявяване на нови процедури в рамките на следващите месеци.
Публична пътна карта и прозрачност
В рамките на посещението министър Трайков разпореди изготвянето на детайлна пътна карта за цялостното възстановяване на централата. Документът ще бъде публично представен и ще съдържа конкретни срокове, етапи и отговорности.
"Кризите в системата трябва да се овладяват. Затова съм тук – за да има яснота, контрол и прозрачност“, подчерта министърът.
Проверки на високите сметки за електроенергия
Министърът съобщи още, че е провел спешна среща с председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за да бъде информиран за хода на проверките по сигналите за високи декемврийски сметки за електроенергия.
По думите му част от жалбите са основателни и за тях ще бъде извършен пълен анализ, включително чрез независима лаборатория и проверка на билинг системите. Окончателните резултати се очакват до края на февруари – началото на март.
В случаите, в които се установят грешки, ще бъдат предприети компенсации – чрез прихващане от следващи сметки или възстановяване на суми. Електроразпределителните дружества вече са започнали действия по отработените сигнали.
Министърът призова всички граждани, които имат съмнения за нередности, да подават сигнали до КЕВР, за да бъдат разгледани по установения ред.
Роля за енергийната сигурност
ПАВЕЦ "Чаира“ е най-голямата подземна централа на Балканите и ключов инструмент за гъвкавостта и сигурността на електроенергийната система. Възстановяването на мощностите ѝ ще повиши способността за балансиране на натоварванията, за реакция при аварийни ситуации и за поддържане на стабилни параметри на напрежение и честота.
"Имаме ясен план, системна работа и експертен капацитет. Убеден съм, че ще възстановим пълния потенциал на ПАВЕЦ "Чаира“ в интерес на енергийната сигурност на страната“, заяви министър Трайков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток
14:45 / 21.02.2026
Нови снимки от "Петрохан": Кръвта не съвпада с положението на тру...
14:20 / 21.02.2026
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен...
14:46 / 21.02.2026
Министър хвана греблото, за да изчисти снега пред дома си
13:45 / 21.02.2026
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор...
13:26 / 21.02.2026
Ивайло Илиев: Кабинетът "Гюров" не е удобен за бившата власт, ата...
13:17 / 21.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS