Министерството на туризма и общините в общ диалог за дигиталното бъдеще на туризма

Кои дигитални решения и AI инструменти ще трансформират туризма през 2026 година? Как държавата и местната власт могат да използват технологиите, за да направят българските дестинации по-конкурентоспособни на международната сцена? Тези въпроси ще бъдат във фокуса на TravelX 2026, където Министерството на туризма заема водещо място в разговора за бъдещето на сектора.



На 13 февруари 2026 г. в Интер Експо Център – София второто издание на TravelX ще събере представители на държавната и местната власт, туристическия бизнес, инвеститори, предприемачи и експерти. Форумът разглежда туризма като стратегически инструмент за икономическо развитие, международно позициониране и устойчив растеж, в който дигитализацията и иновациите имат ключова роля.



Министерството на туризма потвърди участието на Савина Недялкова – директор на дирекция "Международна дейност и визови режими“, която ще се включи в ключовия панел "Технологиите, които изграждат бъдещето на туризма: Кои дигитални решения и AI инструменти ще трансформират сектора през 2026 година“.



Дискусията ще постави акцент върху ролята на изкуствения интелект, дигиталните платформи и международните практики за по-ефективно управление на туристическия сектор и привличане на нови пазари.



Като гост на събитието ще присъства и Иван Кочев – главен експерт в дирекция "Международна дейност и визови режими“ към Министерството на туризма, което допълнително подчертава институционалния ангажимент към темите за международно сътрудничество и дигитална трансформация в сектора.



Паралелно с националната перспектива, в програмата на TravelX 2026 ще се включат и представители на четири български общини, които прилагат иновативни модели за развитие на туризма на местно ниво. Сред тях са Антон Пенев, директор на ОП "Туризъм“ към Столична община, Боян Минков, кмет на Община Белоградчик, Пламен Панов, заместник-кмет "Култура, археология и туризъм“ на Община Пловдив, и Манол Тодоров, заместник-кмет на Община Бургас с ресор туризъм и спорт. Техният принос ще допълни националната рамка с реални примери от практиката и различни общински контексти.



Програмата на TravelX 2026 е структурирана около шест тематични вертикали, които очертават ключовите тенденции в туризма за периода 2026–2027 г. Сред тях са дигитализацията и AI, развитието и устойчивостта на културно-историческите обекти, кулинарията като туристически



ресурс, атракциите и преживяванията, събитийният туризъм и алтернативните форми на настаняване като отговор на новите очаквания на пътуващите.



Събитието ще се проведе паралелно с изложението Holiday & Spa, като посетителите ще имат възможност да закупят комбинирани билети за двете събития. Това превръща TravelX 2026 в цялостна платформа за диалог, партньорства и обмен на идеи между институции, бизнес и експертна общност. С второто си издание TravelX затвърждава ролята си на форум, който не просто представя тенденции, а създава смислен разговор за бъдещето на туризма – сектор с ключово значение за икономиката, международния имидж и устойчивото развитие на България.



За повече информация относно програмата и участието посетете официалния сайт на TravelX 2026.