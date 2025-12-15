Министерство на културата: Твърденията за отстраняване на директора на Народния театър са неверни

© След като актьорите от творческия състав на Народния театър "Иван Вазов" излязоха с отворено писмо относно възможността министър Мариан Бачев да отстрани директора Васил Василев в последните минути от мандата си, Министерството на културата изрази позиция по темата.



Ето какво гласи становището им:



Екипът на Министерството на културата с недоумение се запозна с появилите се в публичното пространство твърдения и спекулации, свързани с предполагаеми действия спрямо ръководството на Народен театър "Иван Вазов“.



Категорично заявяваме, че няма отстраняване от длъжност, или опити за такова, на директора на Народния театър и че разпространяваните в тази посока внушения не отговарят на истината.



Министерството на културата извършва рутинни проверки, каквито се осъществяват регулярно във всички държавни културни институти. Тези проверки са част от последователната политика на министър Мариан Бачев за законосъобразност, целесъобразност и прозрачност при управлението и разходването на публичния финансов ресурс в системата на културата. Те не са насочени персонално и не следва да бъдат тълкувани като извънредни или репресивни действия.



Екипът на Министерството е убеден, че спекулациите и внушенията по подобни теми създават излишно напрежение сред творческите екипи, което не е в интерес нито на институцията, нито на културния живот в страната. Основна цел на Министерството на културата е хората в сферата на сценичните изкуства да работят в спокойна, предвидима и професионална среда.



По отношение на текущите конкурси за ръководители на културни институти - те се провеждат по установения ред и в рамките на действащото законодателство.



Министерството на културата ще продължи да работи открито и отговорно, в диалог с културната общност и с уважение към автономията и ролята на националните културни институти.