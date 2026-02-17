Минчева: Европа се събужда за индустрията си, България още спи

© Наблюдава се събуждане на европейския елит по отношение на това каква е реалността, в която бизнесът оперира и защо статистиката се променя по толкова негативен начин. Тук възниква въпросът дали политиките, които бяха приети през предходния мандат на Европейската комисия, не допринесоха за загубата на индустриална и икономическа мощ на ЕС. Този сигнал доста ясно е изпратен и получен от европейския елит. Това каза Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.



"Конкурентоспособността сега е в основата на всички политики", коментира гостът. Вече има редица предложения за опростяване на законодателството. Въвеждането на ограничения често води до това именно твоите стоки и продукти да бъдат много по-скъпи. Вече има консенсус по няколко мерки – едно от тях е цената на електричеството. Чува се гласът на разума, че ЕС трябва да търси чиста енергия, независима откъде идва. Въпросът не е коя е технологията, а какъв резултат търсим.



Според нея създаването на единен енергиен пазар е основополагаща тема. Над четири пъти по-висока са цените на енергия в ЕС спрямо САЩ – и два пъти, ако се сравняваме с Китай. Това води до загуба на производствен капацитет. Европа не бива да се превръща в музей на индустрията – това беше едно от основните послания на президента Макрон.



"Насърчаването на потреблението в ЕС е много добра инициатива, но не отчита факта, че производителите имат капацитет и могат да задоволят определен обем от търсене", обясни Минчева. Тази инициатива по-скоро трябва да бъде насочена към определени сектори и да се разглежда случай по случай.



Тя допълни, че нежеланието на държавите да премахнат протекционистките мерки се вижда от всички като най-големият неизползван потенциал. Бизнесът вече настоява за конкретика, тъй като обещанията не вършат работа. Нужни са конкретни предложения с ясен времеви хоризонт, които да могат да се осъществят в много по-кратки срокове.



Например, банковият и капиталовият съюзи още не са довършени. Бавното вземане на решения и възможността на държавите да налагат вето е една от големите пречки. В тази Европа на две скорости България трябва да реши дали иска да бъде в периферията – географски и политически. "Големият въпрос е дали искаме повече интеграция, или не. Виждаме как всяка стъпка по-широка интеграция води до остра реакция от страна на обществото, което означава, че политиците не са успели да обяснят казуса", отбеляза гостът.



Минчева сподели, че европейският бизнес има почти два пъти повече мениджмънт на високо ниво, който трябва да се занимава с това дали бизнесът съответства на регулациите. Тази тромава машина прави невъзможно да се конкурираме и сравняваме с държави като САЩ и Китай. ЕС не е единна държава, а блок.



Има две юридически форми, които наподобяват "28-мият режим", който в момента се дискутира. Това не е нова идея, но назад в годините всички тези идеи са се проваляли. Основната причина е нежеланието на държавите да отстъпят в определени сфери.



Надяваме се да видим Европа да предприеме реални действия, за да бъде отново икономическа сила, а не икономическо джудже. "Ако в рамките на тази година не се представят конкретни мерки, перспективите не са розови. Необходима е шокова терапия", категорична е Минчева.



Тя предупреди, че в България живеем в паралелна реалност и не си даваме сметка колко са важни индустрията и бизнесът – по-скоро целим да го ограничаваме. Бизнесът в момента е много самотен откъм хора, с които може да работи.