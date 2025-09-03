ИЗПРАТИ НОВИНА
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:39
Най-мащабните промени в Закона за движение по пътищата влизат в сила след четири дни, но според председателя на Института за пътна безопасност Богдан Милчев, обществото все още не е подготвено за тях.

В интервю за предаването "Делници“ по телевизия "Евроком", Милчев изтъкна, че е необходима сериозна информационна кампания, която да обясни на гражданите новите правила, както и техните права и задължения.

"Държавата пропусна един месец, в който можеше да проведе такава кампания. Това даде възможност на различни експерти и граждани да се изказват по темата, което крие опасности“, коментира той.

Сред новите изисквания е забрана за пресичане на пешеходна пътека без предварително сигнализиране.

"Хората все още не разбират какво значи да сигнализират“, подчерта Милчев.

Председателят на Института изрази остро неодобрение, че правителството не е предприело никакви информационни мерки въпреки наближаващата дата на влизане в сила на правилата. Той призова министър-председателя да разпореди спешно приемането на такава кампания.

Милчев коментира и изказване на вътрешния министър, според когото при второ тежко нарушение шофьорът трябва да остава без книжка до края на живота си.

"Това е пълна глупост“, каза Милчев, като добави с ирония, че е съгласен с мярката, ако Митов остане министър до края на живота си.







Няма право да пресичате е различно от това ,да сигнализираш за да се възползваш от предимството да пресечеш с предимство пред нерелсови превозни средства. Разбира се ,че всеки има право да пресича дори и да не сигнализира. ба*ти малоумниците.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

