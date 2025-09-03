ЗАРЕЖДАНЕ...
|Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
В интервю за предаването "Делници“ по телевизия "Евроком", Милчев изтъкна, че е необходима сериозна информационна кампания, която да обясни на гражданите новите правила, както и техните права и задължения.
"Държавата пропусна един месец, в който можеше да проведе такава кампания. Това даде възможност на различни експерти и граждани да се изказват по темата, което крие опасности“, коментира той.
Сред новите изисквания е забрана за пресичане на пешеходна пътека без предварително сигнализиране.
"Хората все още не разбират какво значи да сигнализират“, подчерта Милчев.
Председателят на Института изрази остро неодобрение, че правителството не е предприело никакви информационни мерки въпреки наближаващата дата на влизане в сила на правилата. Той призова министър-председателя да разпореди спешно приемането на такава кампания.
Милчев коментира и изказване на вътрешния министър, според когото при второ тежко нарушение шофьорът трябва да остава без книжка до края на живота си.
"Това е пълна глупост“, каза Милчев, като добави с ирония, че е съгласен с мярката, ако Митов остане министър до края на живота си.
