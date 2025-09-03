Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране

© Най-мащабните промени в Закона за движение по пътищата влизат в сила след четири дни, но според председателя на Института за пътна безопасност Богдан Милчев, обществото все още не е подготвено за тях.



В интервю за предаването "Делници“ по телевизия "Евроком", Милчев изтъкна, че е необходима сериозна информационна кампания, която да обясни на гражданите новите правила, както и техните права и задължения.



"Държавата пропусна един месец, в който можеше да проведе такава кампания. Това даде възможност на различни експерти и граждани да се изказват по темата, което крие опасности“, коментира той.



Сред новите изисквания е забрана за пресичане на пешеходна пътека без предварително сигнализиране.



"Хората все още не разбират какво значи да сигнализират“, подчерта Милчев.



Председателят на Института изрази остро неодобрение, че правителството не е предприело никакви информационни мерки въпреки наближаващата дата на влизане в сила на правилата. Той призова министър-председателя да разпореди спешно приемането на такава кампания.



Милчев коментира и изказване на вътрешния министър, според когото при второ тежко нарушение шофьорът трябва да остава без книжка до края на живота си.



"Това е пълна глупост“, каза Милчев, като добави с ирония, че е съгласен с мярката, ако Митов остане министър до края на живота си.