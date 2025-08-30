ИЗПРАТИ НОВИНА
Мика Зайкова: Ако вдигнат пенсионната възраст, хиляди българи изобщо няма да дочакат пенсия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:12
©
С наближаването на въвеждането на еврото от 1 януари най-притеснени изглеждат пенсионерите. Има ли обаче основание за страх? ПИК потърси за коментар икономиста и бивш депутат Мика Зайкова.

- Г-жо Зайкова, защо има разминаване между официалната статистика за инфлацията и реалното поскъпване? 

- Ами защото официалната статистика отчита цените на борсите, а не тези при търговците на дребно. При тях нещата започнаха да се вдигат още преди 8 август, защото сега ще започнат проверките. Хората се застраховат, макар че няма защо - смяната на лева с еврото е просто промяна на валутата, към която сме вързани от много години вече. 

- Комуналните услуги се увеличиха от 1 януари, а пенсиите – едва от 1 юли. Не трябва ли да има някакъв синхрон между увеличението на енергоносителите и пенсиите? 

- Цените на тока и парното зависят от различни фактори и суровини - ако те поскъпват или поевтиняват, това влияе на цената на услугите. Пенсиите, от друга страна, са въпрос на държавна политика. Те не се увеличават на реална база - например, ако икономиката е пораснала или БВП е по-голям. Държавата на практика краде от децата ни, за да вдига пенсиите - и това не е особено хубаво. Ясно е, че пенсиите са ниски, но икономически те трябва да се повишават, когато има реални условия за това. В момента икономиката ни има превес на вноса пред износа. Износът трудно може да донесе печалба, тъй като вече има мита върху някои продукции - 15% върху металите, например. А България не изнася готова продукция - изнася метали: алуминий, желязо и други суровини, които се облагат с 50% мита. 

- Не би ли следвало като първа стъпка поне минималната пенсия да се изравни с прага на бедността? 

- Този въпрос не е от съществено значение, ще ви кажа защо. Защото осигурителният фонд не е единственият източник на пенсии. Както знаете, между 50 и 57% от пенсиите се доплащат от бюджета. Тоест, пенсиите не растат на база ръст на осигуровките и приходите в осигурителния фонд, а се увеличават на база политическо решение. И, както казах - ние всъщност крадем от нашите деца. Представяте ли си - мисля, че дефицитът в осигурителния фонд е около 11 милиарда. Тези 11 милиарда ги взимаме от децата и внуците си. Това, което би могло да бъде направено за тях, ние го източваме, за да попълним пенсиите. 

Но наистина - не може минималната пенсия да бъде под прага на бедността. В никакъв случай. Затова моето лично мнение е, че минималната пенсия трябва да се доближи като нетна сума до минималната работна заплата - т.е. да бъде поне 75% от нея. За да има синхрон и логика. Обаче пенсиите на хората, пенсионирали се преди повече години, са много ниски - и минималната, и средната. Разликата между старите и новите пенсии е голяма. Това създава диспропорции, включително и напрежение при младите, защото те трябва да се грижат за родителите си. Няма как. 

- Говори се за вдигане на пенсионната възраст и на пенсионните вноски. Какво е вашето мнение? 

- Вижте, България е една от страните с най-кратка средна продължителност на живота. Това означава, че като вдигнеш пенсионната възраст, човек ще дочака пенсията си и след три месеца ще се пресели "в по-добрия свят". Но има нещо, което наистина трябваше да се направи. Ако си спомняте - разделиха пенсиите на основна (от първия стълб) и на допълнителна (от втория стълб). Когато го направиха, първата пенсионна вноска беше 19.90 лв., а сега е 14.90 лв. Останалите 4.90 отиват за втория стълб. Това беше грешка - трябваше да се запази вноската за първия стълб, а за втория да се въведе отделна, нова вноска. Аз мисля, че тя трябва да се увеличи до поне нивото на старата – 19 лева и 60 стотинки, за да можем поне малко да облекчим бюджета. Иначе това е престъпление – да крадем от децата си. 

- Пенсионерите посрещат с тревога въвеждането на еврото. Имат ли основания? 

- Не. Казах го още в началото - еврото е разплащателна единица. Отдавна левът е вързан към него - първо към германската марка, след това към еврото чрез валутния борд. Така че няма никакво основание за притеснение. Притеснителното са цените - но те не се покачват заради еврото, а заради спекула и картелни споразумения. И това трябва да се разследва и санкционира сериозно. 

- Успява ли, според вас, държавата да се справи със спекулата? 

- Държавата не действа ефективно срещу спекулата. Чули ли сте някой да е разследван или наказан за това? Каквото и да се прави, е неефективно.







