Mеteo Bulgaria загатна не просто за захлаждане, а за нещо много по-сериозно

Идва ли зимата през есента? Това попитаха специалистите от Mеteo Bulgaria. И обясниха:



"Малко по-рано днес писахме за циклона между 2 и 4 октомври Тази вечер в съвсем прясното си обновление европейският модел - ECMWF прогнозира освен интензивни дъждове (трицифрени количества), също и първи за сезона сняг и снежна покривка в планинските райони и високите полета на запад.



Разбира се, все още е рано за детайли, но е важно да бъдем подготвени. Това е важно, ако Ви предстои да пътувате през Петрохан (и не само) в края на другата седмица".