ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Месопреработвателите добиват около 80% от необходимото им говеждо месо от Европа, а останалите 20% идват от България
На този фон месопреработвателите у нас посочват, че едва 20% от говеждото месо, което използват, е с български произход. Според тях основният проблем е липсата на централизирана транжорна, която да осигурява стандартизирани разфасовки – бут, врат, плешка, гърди и други.
"Месопреработвателите добиват около 80% от необходимото им говеждо месо от Европа, а останалите 20% идват от България. Желанието ни е да работим с повече българско месо, но големият проблем е липсата на централизирана кланица“, коментира за специализираното издание Agri.bg председателят на УС на Асоциацията на месопреработвателите в България Атанас Урджанов.
По думите му подобна инвестиция следва да бъде направена от животновъдите.
Анализът на МЗХ отчита, че предвид данните от кланиците за първите девет месеца на 2025 г. и нарастването на броя животни към края на 2024 г., общият добив на говеждо месо през 2025 г. вероятно ще надхвърли нивото от предходната година.
През 2024 г. общото производство на говеждо месо в страната възлиза на 18 818 тона – ръст от 16,2% на годишна база при 25,2% повече заклани говеда. След отчетен спад година по-рано, добивът на говеждо месо директно в животновъдните стопанства (предназначено предимно за собствена консумация) се увеличава с 24,6% до 11 422 тона. Промишленото производство също отбелязва ръст – с 5,3% до 7 397 тона.
Към края на 2024 г. общият брой говеда в страната е с 2,6% по-нисък на годишна база, но при ключови категории, свързани с производството на говеждо месо, се регистрира увеличение: телета за угояване под една година (+3,4%), мъжки животни от 1 до 2 години (+15,4%) и юници за угояване (+17,5%).
След две поредни години на растеж през периода януари–август 2025 г. се наблюдава спад на вноса на говеждо месо. По предварителни данни внесените количества са с 17,9% по-малко спрямо същия период на 2024 г. Причина вероятно са увеличеното вътрешно производство и значително по-високите цени на вносното месо (средно с 46% нагоре на годишна база). Основният внос продължава да идва от държави членки на ЕС, като доставките от Полша и Италия намаляват съответно с 33,9% и 14,2%, докато вносът от Нидерландия леко нараства – с 3,1%.
Тревожна тенденция е отчетена и при износа: през първите осем месеца на 2025 г. износът на говеждо месо от ЕС произход към Турция спада с над 60%, което води до общо намаление на износа от България с 58,2%, до 3 611 тона. Въпреки това се наблюдава чувствително разширяване на реализацията в Румъния (над 12 пъти) и в Гърция (над двоен ръст).
Според Атанас Урджанов "пазарът към момента е спокоен, без значими ценови колебания. Има достатъчно свинско месо, като около 40% от него е българско, а останалото се внася от Европа. Основният проблем за сектора остава говеждото, което, въпреки че е повече като производство, продължава да не достига за преработвателите“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Искат да върнат системата 4-4-4 в училищното образование
22:11 / 11.12.2025
Експерт: Сретен Йосич остава риск за България, след като сръбския...
21:40 / 11.12.2025
Доц. Христозов: Политическата нестабилност може да забави подгото...
23:03 / 11.12.2025
Електронното обслужване преминава към напълно нов модел
20:12 / 11.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка...
19:44 / 11.12.2025
Sooshi Mango за първи път в България на 19 юни
19:10 / 11.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
12:08 / 10.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS