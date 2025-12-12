ИЗПРАТИ НОВИНА
Месопреработвателите добиват около 80% от необходимото им говеждо месо от Европа, а останалите 20% идват от България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:37Коментари (0)106
©
Все по-голям брой български ферми произвеждат говеждо месо, което води до натрупване на излишък на вътрешния пазар. По предварителни данни на Министерството на земеделието и храните за първите девет месеца на 2025 г. в кланиците са добити 5 868 тона месо от говеда. Количеството е с близо 16% повече спрямо същия период на предходната година вследствие на увеличения брой заклани животни (+10,8%) и по-високото средно живо тегло при клане (+4,7%).

На този фон месопреработвателите у нас посочват, че едва 20% от говеждото месо, което използват, е с български произход. Според тях основният проблем е липсата на централизирана транжорна, която да осигурява стандартизирани разфасовки – бут, врат, плешка, гърди и други.

"Месопреработвателите добиват около 80% от необходимото им говеждо месо от Европа, а останалите 20% идват от България. Желанието ни е да работим с повече българско месо, но големият проблем е липсата на централизирана кланица“, коментира за специализираното издание Agri.bg председателят на УС на Асоциацията на месопреработвателите в България Атанас Урджанов.

По думите му подобна инвестиция следва да бъде направена от животновъдите.

Анализът на МЗХ отчита, че предвид данните от кланиците за първите девет месеца на 2025 г. и нарастването на броя животни към края на 2024 г., общият добив на говеждо месо през 2025 г. вероятно ще надхвърли нивото от предходната година.

През 2024 г. общото производство на говеждо месо в страната възлиза на 18 818 тона – ръст от 16,2% на годишна база при 25,2% повече заклани говеда. След отчетен спад година по-рано, добивът на говеждо месо директно в животновъдните стопанства (предназначено предимно за собствена консумация) се увеличава с 24,6% до 11 422 тона. Промишленото производство също отбелязва ръст – с 5,3% до 7 397 тона.

Към края на 2024 г. общият брой говеда в страната е с 2,6% по-нисък на годишна база, но при ключови категории, свързани с производството на говеждо месо, се регистрира увеличение: телета за угояване под една година (+3,4%), мъжки животни от 1 до 2 години (+15,4%) и юници за угояване (+17,5%).

След две поредни години на растеж през периода януари–август 2025 г. се наблюдава спад на вноса на говеждо месо. По предварителни данни внесените количества са с 17,9% по-малко спрямо същия период на 2024 г. Причина вероятно са увеличеното вътрешно производство и значително по-високите цени на вносното месо (средно с 46% нагоре на годишна база). Основният внос продължава да идва от държави членки на ЕС, като доставките от Полша и Италия намаляват съответно с 33,9% и 14,2%, докато вносът от Нидерландия леко нараства – с 3,1%.

Тревожна тенденция е отчетена и при износа: през първите осем месеца на 2025 г. износът на говеждо месо от ЕС произход към Турция спада с над 60%, което води до общо намаление на износа от България с 58,2%, до 3 611 тона. Въпреки това се наблюдава чувствително разширяване на реализацията в Румъния (над 12 пъти) и в Гърция (над двоен ръст).

Според Атанас Урджанов "пазарът към момента е спокоен, без значими ценови колебания. Има достатъчно свинско месо, като около 40% от него е българско, а останалото се внася от Европа. Основният проблем за сектора остава говеждото, което, въпреки че е повече като производство, продължава да не достига за преработвателите“.







