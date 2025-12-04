ИЗПРАТИ НОВИНА
Месопреработватели: 60% от свинското, което се продава на българския пазар, е родна продукция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:28Коментари (0)217
© Blagoevgrad24.bg
Близо 60% от свинското месо, което се продава на българския пазар, е родна продукция. Става въпрос за прясно свинско месо. За съжаление, обаче, българското производство е крайно недостатъчно, за да задоволи търсенията на потребителите, защото освен прясно, свинското се влага и в много преработени продукти.

Това каза изпълнителният директор на Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) д-р Диляна Попова в интервю за БГНЕС.

България задоволява едва 20% от пазарното търсене на говеждо месо със собствена продукция, а при пилешкото този процент е между 60 и 70%, допълни Попова.

Липсата на достатъчно българско месо е причина за внос от чужди страни. "Преди години България беше огромен износител на агнешко месо предимно за арабските страни, което вече отдавна не е така“, констатира Попова. И допълва, че агнешкото месо, което е традиционно и за българската трапеза по време на Великден и Гергьовден, обикновено е българско, пуска се само по празници и е напълно достатъчно за нужните на пазара.

Страната ни не е особен консуматор на заешко месо, което е по-скоро традиционно за други държави. "Заешкото месо не е много популярно в България, за разлика от други европейски страни. Но у нас има няколко ферми с кланици за зайци, от които се добива и преработва такова месо“, допълни Попова.

В последните месеци масово в социалните мрежи се твърди, че свинското месо от внос, предимно от Испания, което се продава на нашия пазар, много трудно се готви. На въпрос дали има разлика във вкуса на българското свинско месо и месото от внос, изпълнителният директор на АМБ заяви, че такава разлика няма.

"По принцип животните, отглеждани в ЕС, се хранят по стандартизирани рецептури. Често храненето на животните е с много по-строги регламенти, отколкото храненето при нас, хората. никой производител, който отглежда свине или птици, не може да си позволи да променя състава на рецептурите, тъй като това ще се отрази на поголовието“, обясни експертът. И съветва потребителите да избират предимно българско месо, защото замразеното месо, което идва от далечна страна, и българското прясно охладено месо, имат различни вкусови характеристики. Охладеното месо има срок на трайност около 10 дни, а транспортът от други европейски страни до България отнема от два до три дни.

В последните години се наблюдават и промени в традиционните за отглеждане в България породи свине – предимно заради заболявания. "Един от свинекомплексите у нас отглежда нов хибрид, който се казва "черен ангел“ и тепърва се налага на пазара. Това е кръстоска с източно-балканската свиня, която, за съжаление, след заболяването африканска чума по свинете е почти на изчезване“, допълва Попова.

Тя е категорична: секторът на месопреработвателите не иска помощ от държавата, но и категорично не желае държавата да пречи на развитието му. "Браншът иска да има елементарна предвидимост, за да може да се работи спокойно, а не да се издават закони в последната минута. Например, преди около две седмици имахме "изненада“ от страна на Българска агенция по безопасност на храните, с публикуването на постановление на Министерски съвет, с което се изменя тарифата за такси, които се събират от официалния контрол. И там имаше специално при нас, в кланиците, завишение на цените, за което не намерихме никаква икономическа обосновка защо се налага това поскъпване на таксите. След възражение от страна на целия сектор, МС реши да отложи действието на тази тарифа, и настоящата само да бъде превалутирана в евро. Ето защо е необходимо държавата да не пречи на бизнеса“, обяснява Попова.







Статистика: