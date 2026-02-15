ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мая Манолова: Вече заплатата на народен представител ще започва от 4464 евро
"Вече заплатата на народен представител ще започва от 4464 евро или близо 9000 лева. А като се добави участието в комисии, надбавката от 1% за всяка година стаж, безотчетните 2/3 от основната заплата за сътрудници накрая един народен избраник съвсем спокойно ще прибира по над 10 хиляди евро на месец.
И явно има защо - не пропуснаха възможност да ощетят гражданите, да неглижират техните проблеми, да обслужват спонсорите си и да защитават единствено техните интереси.
Впрочем, дори когато излязат в предизборна ваканция, ще получават високите си възнаграждения", пише още Манолова.
"Затова в оставащите седмици на този парламент силно ги съветвам да приемат Закона “Антиспекула" за контрол на цените, вместо да се занимават с въпроси към некомпетентни министри за това защо животът поскъпвал.
Иначе, като тръгнат да обикалят страната да агитират, ще бъдат посрещнати с камъни", твърди бившият омбудсман.
