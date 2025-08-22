ЗАРЕЖДАНЕ...
|Масово дават заплати в плик и работят без договор на морето
Кампанията обхваща всички курортни населени места край морето, като акцент са рисковите практики в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство“. Според Инспекцията по труда именно там се наблюдава значителен дял на работа без трудов договор и нарушения на правилата за безопасност.
От началото на годината до момента са извършени близо 31 750 проверки във всички икономически дейности, при които са констатирани над 123 400 нарушения. Само случаите на работа без трудов договор са 2240, като 416 от тях са в туристическия сектор.
Според Националния статистически институт и международни доклади делът на сивата икономика в България през последните години варира между 20% и 30% от БВП. Това ни поставя сред страните в ЕС с най-голям дял на недекларирана икономическа дейност.
В сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството делът е по-висок – именно заради сезонния труд, наемането на младежи и работници от трети страни, както и заради чести случаи на работа без трудови договори или с фиктивно декларирани часове.
По данни на Европейската комисия недекларираният труд в България е около 15% от общата заетост, като най-често се изразява в работа без трудов договор, непълно деклариране на реалните часове, изплащане на част от заплатата "в плик“.
