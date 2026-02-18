Масови уволнения в голям завод, стотици остават без работа

© Започва процедура по масови уволнения в завода на "МД Електроник“, който се намира във Враца. Производствената дейност в предприятието ще бъде преустановена, като няма да се приемат нови поръчки. През следващите седмици работата ще бъде насочена единствено към довършване на вече стартирани проекти.



Към 16 февруари в дружеството работят 571 служители, като без работа ще останат над 550 души. Засегнати ще бъдат служители от различни структурни звена, включително ръководни и финансови отдели. Едва няколко души ще запазят работните си места, с оглед необходимостта от последваща охрана на обекта, предава местната медия "Враца днес".



Информацията за предстоящите съкращения е разпространена до служителите, като от нея става ясно, че заводът ще затвори окончателно в средата на годината. Като основна причина за решението се посочва неблагоприятната пазарна обстановка в автомобилната индустрия в Европа, която затруднява дейността на компанията.



От дружеството заявяват, че намалените обеми на продажбите, необходимостта от оптимизиране на разходите, засилената конкуренция и промените в клиентското търсене налагат преструктуриране на производствената дейност в Европа. По думите им целта е постигане на дългосрочна конкурентоспособност и стабилност на групата, което изисква намаляване на производствения ѝ капацитет.



Заводът във Враца бе открит през 2020 г., след инвестиция от над 20 млн. лева.



Компанията ще остане част от групата "МД Електроник“, като дейността на формираните ИТ хъб и глобален екип в София ще продължи.



Закриването на предприятието е сериозен удар за местния пазар на труда и покупателната способност в региона. През последните години Враца и областта вече бяха засегнати от закриването на други производства, включително завода на Teklas, както и от съкращения в SEBN. Намалява и броят на хората, които ежедневно пътуват от Врачанско до предприятия в Ботевград.