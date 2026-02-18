ЗАРЕЖДАНЕ...
|Масови уволнения в голям завод, стотици остават без работа
Към 16 февруари в дружеството работят 571 служители, като без работа ще останат над 550 души. Засегнати ще бъдат служители от различни структурни звена, включително ръководни и финансови отдели. Едва няколко души ще запазят работните си места, с оглед необходимостта от последваща охрана на обекта, предава местната медия "Враца днес".
Информацията за предстоящите съкращения е разпространена до служителите, като от нея става ясно, че заводът ще затвори окончателно в средата на годината. Като основна причина за решението се посочва неблагоприятната пазарна обстановка в автомобилната индустрия в Европа, която затруднява дейността на компанията.
От дружеството заявяват, че намалените обеми на продажбите, необходимостта от оптимизиране на разходите, засилената конкуренция и промените в клиентското търсене налагат преструктуриране на производствената дейност в Европа. По думите им целта е постигане на дългосрочна конкурентоспособност и стабилност на групата, което изисква намаляване на производствения ѝ капацитет.
Заводът във Враца бе открит през 2020 г., след инвестиция от над 20 млн. лева.
Компанията ще остане част от групата "МД Електроник“, като дейността на формираните ИТ хъб и глобален екип в София ще продължи.
Закриването на предприятието е сериозен удар за местния пазар на труда и покупателната способност в региона. През последните години Враца и областта вече бяха засегнати от закриването на други производства, включително завода на Teklas, както и от съкращения в SEBN. Намалява и броят на хората, които ежедневно пътуват от Врачанско до предприятия в Ботевград.
