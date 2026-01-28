ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Марката "Нашата България" няма общо с Румен Радев
В патентното ведомство е внесена заявка за регистрация на името "Нашата България“ като търговска марка на 27 януари.
Сред областите, за които е подадена заявката за запазване на марката "Нашата България“, са политически рекламни услуги, набиране на средства за политически цели, политически услуги, организиране на политически срещи и др., съобщи bTV.
През декември Румен Радев разсея спекулациите около друга формация.
"Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен“, каза тогава Радев в отговор на отправените въпроси по отношение на заявките на новосформиращата се партия "Трети март“, че го възприема като свой "неформален лидер“.
"Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“, обясни тогава Радев.
Кузман Илиев председателят на друга партия, спрягана като възможна "ракета носител“ за проект на Радев - "България може“, обясни в предаването "Лице в лице“, че политическата сила е "отворена за разговор с Радев, но такъв не се е състоял“.
"Ние имаме партия, харта, политическа резолюция, млади лица и експерти, които искат да предлагат реални решения за България. Президентът може да има своя политически проект, това не е изненада, но ние не сме регистрация назаем“, заяви Кузман Илиев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 59
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Радев с първо интервю след оставката
15:05 / 28.01.2026
Трети отказ за днес: Радослав Миленков няма да е служебен премиер...
14:03 / 28.01.2026
Шефът на НЗОК: Бюджетът на Касата за 2025 г. беше приет с баланси...
13:59 / 28.01.2026
МС компенсира семейства с деца, които не са приети в детски гради...
14:57 / 28.01.2026
И Петър Чобанов отказа да стане служебен премиер
14:02 / 28.01.2026
МС реши: Университетите ще могат да приемат студенти с общи изпит...
14:02 / 28.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS