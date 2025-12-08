ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мария Минчева, БСК: Всички тези обвързаности трябва да бъдат развързани
"Това, на което се съгласихме, като протегната ръка към синдикатите, за да имаме това тристранно съгласие, и това, на което те се съгласиха, е всъщност да има едно увеличение за разходите за възнаграждения за част от държавната администрация и публичния сектор, които са изостанали във времето срещу намаляване на броя на наетите в един 3-годишен период, предложено от Министерство на финансите. Т.е. повече пари за по-малко хора,“обясни тя и добави, че в средносрочна прогноза се запазва ръста на осигуровките, като по думите й този дебат се очаква да се води 2027 година при разглеждане на дългоочакваната Пътната карта за развитие на пенсионната система, за да не се работи на парче, а да могат да се разгледат всички компоненти и взаимовръзки на пенсионно-осигурителната системата.
Целта да се забави ръстът на разходите по начин, по който е приемлив за максимално широк кръг от хора, което да не доведе до много голям темп на нарастване на разходите и за работодателите и за гражданите, които плащат осигуровки, на този етап е постигната, посочи Минчева и добави, че задържането на данъчно-осигурителна тежест е временно и е необходим сериозен дебат, който трябва да се случи в началото на следващата година. Според нея е необходимо да се реши как се подходи в специалните закони, които обвързват работните заплати със средните работните заплати.
"Всички тези обвързаности трябва да бъдат развързани, за да може от друга страна пък да се включат някакви компоненти за ефективност на тези обществени услуги и за по-висока производителност. Просто трябва да се помисли малко по-системно как да се определят възнагражденията, да се върви към истински програмни бюджети и да търсим повече ефективност. В края на годината да знаем, ако сме вдигнали заплатата в сектор "Сигурност“, каква по-добра услуга сме получили. Обществото трябва да усеща, че парите му се влагат, а не просто някой да получава добри доходи в администрация, която дава по-добра услуга на населението и на бизнес. За нас това е важно.“
По думите й държавният бюджет, който сега предстои да се разглежда, е максималното, което може да се постигне реалистично. "Важно е да имаме бюджет, но също така е важно след това да не се успокояваме и да си свършим работата през 2026 година. Тези, които управляват, трябва да има воля някои неща да се доведат до край, защото през последните години живеем в сферата на добри обещания и говорейки за някакви реформи и промени, говорим в бъдеще време, а всъщност не работим особено по важни въпроси.“
