ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Мария Габриел с важен пост в ЮНЕСКО
Габриел ще отговаря за сектор "Комуникации и информация“ на ЮНЕСКО, който включва свободата на изразяване и безопасността на журналистите, развитието на медиите, достъпа до информация и цифровите политики и също така ще съветва генералния директор и ще представлява ЮНЕСКО на международни форуми.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
АПИ предупреждава за дъжд и сняг
17:41 / 30.01.2026
Калайджиев: В Пловдив разрешенията за строеж се издават в срок, а...
17:20 / 30.01.2026
Бойко Борисов към Манфред Вебер: България отбеляза сериозен иконо...
17:16 / 30.01.2026
НЗОК ще плати цялата фактурирана дейност на зъболекарите
17:17 / 30.01.2026
Собственик на агенция: България е най-добрата страна в ЕС за инве...
15:22 / 30.01.2026
Силвия Къдрева е готова за поста служебен премиер: Не бягам от от...
15:15 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS