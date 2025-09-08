ЗАРЕЖДАНЕ...
|Маноле и Крислово отбелязаха своите традиционни празници за Рождество на Пресвета Богородица
Преди стотици години на това място са се събирали шест села да празнуват днешния ден. Тържествата са продължавали три дни. Поверието е, че ако един човек е болен и пренощува и пие от водата на аязмото ще се излекува.
Отец Николай отслужи Света Литургия пред параклиса, а след това освети курбан, за който животни бяха дарени от кмета на Община Марица Димитър Иванов и от кмета на Маноле Стоил Дишев.
"Нека на този ден, на който всяка година се събираме и честваме своя празник, да бъдем съединени винаги в доброто! Всичко онова, което ни е завещано от бащите и прадедите ни да го следваме! Честито и на всички, които празнуват днес – здраве и благоденствие за всеки“, обърна се към манолци отец Николай.
"Отново е 8 септември и всички сме тук на нашия параклис "Рождество Св. Богородично“. Повече от 10 години вярващите от Маноле и от околността се събираме на това свято място, отредено и избрано от предците ни – хората, които са живели стотици години тук. Благодарение на Господ, който ни даде здраве и сили, съхранихме традицията да се помолим на нашата майка-закрилница да пази нашите домове, деца, Маноле и България. Момент, в който прекланяйки глави пред Господ и Света Богородица, нека се замислим и да продължим да бъдем по-добри едни към друг. Така ще бъдем задружни и ще преодоляваме заедно трудностите. Радвам се, че и тази година успяхме да спазим традицията. Беше трудно заради епидемията, която възникна при овцете и козите. Закупили сме с кмета Стоил Дишев овце, с които майсторите Желязко и Тончо за поредна година приготвиха прекрасен курбан. Бъдете здрави и благословени! Нека Божията майка да пази и да закриля всички ни! Честит празник!“, поздрави жителите на Маноле кметът на Община Марица Димитър Иванов.
Събитието почетоха заместник-кметът на общината Николай Стаматов, кметовете на Трилистник, Скутаре, Ясно поле, Манолско конаре и общински съветници.
Жителите на Крислово се събраха в църквата "Рождество на Пресвета Богородица“ да отбележат своя храмов празник. Отец Михаил отслужи Света литургия, а след това освети курбан, който бе раздаден за празника. "Радвам се, че за втора година можем да отбележим нашия празник в обновения ни храм. Желая на всички много здраве и късмет и нека Пресветата майка да закриля нашето село“, посочи от своя страна кметът на Крислово Димитър Андреев.
