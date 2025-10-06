ЗАРЕЖДАНЕ...
|Малко българи имат повод да почерпят днес
Тома е един от апостолите на Исус Христос. Наричали го Близнака, тъй като според една от версиите много приличал на Христос. В евангелските истории апостол Тома присъства с разказа за "Уверението Томово". В него се разказва как той не повярвал на разказите за Възкресението, докато не видял със собствените си очи раните от гвоздеите и от пробитото копие в ребрата Христови. Така изразът "Тома неверни" е станал нарицателен за недоверчив човек.
Мощите на светеца били пренесени в Месопотамия, а на гроба му ставали чудеса.
Тъй като апостол Тома бил изкусен строител, на повечето икони той е изобразяван с дюлгерски метър в ръка. Затова 6 октомври се приема за патронен празник на архитектите, зидарите и строителите.
