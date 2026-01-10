ИЗПРАТИ НОВИНА
МЗХ удължава срокове
Автор: Десислава Томева 10:42
©
Удължават се приемите на заявления за подпомагане по четири интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. - II.Г.6 "Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“, II.Ж.1 "Подкрепа за оперативни групи в рамките на ЕПИ“, II.Г.1 "Инвестиции в земеделските стопанства“ и II.Г.1.1. "Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда“. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

В периода 1 – 12 януари 2026 г. достъпът до Системата за електронни услуги (СЕУ) и Интегрираната системата за администриране и контрол (ИСАК) е спрян и работата в тях е възпрепятствана. Нефункционирането на двете системи се дължи на необходимостта от неотложното им преконфигуриране и обновяване. В този период кандидатите обективно нямат възможност да упражнят правото си за подаване на заявления за подпомагане по електронен път.

В тази връзка и с цел успешно приключване и подаване на заявленията за подпомагане Управляващият орган на СПРЗСР подготви проекти на заповеди, с които да се удължат сроковете за прием на заявления за подпомагане по четирите интервенции с дванадесет дни, както следва:

За интервенция II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони срокът се удължава от 19 януари до 30 януари 2026 г. (включително);

За интервенция II.Ж.1 – Подкрепа за оперативни групи в рамките на ЕПИ крайният срок на приема се удължава до 11 февруари 2026 г. (включително);

За интервенция II.Г.1 - Инвестиции в земеделските стопанства крайният срок на приема се удължава до 4 март 2026 г. (включително);

За интервенция II.Г.1.1. - Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда крайният срок на приема се удължава до 18 март 2026 г. (включително).

Писмени предложения и коментари по проектите на заповеди могат да се изпращат в срок до 16 януари 2026 г. (включително) чрез Системата за електронни услуги, като ясно се посочва наименованието на интервенцията.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат "doc".







